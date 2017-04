Hoy es el Día Mundial del Idioma Español. Se conmemora en honor al autor de Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, fallecido el 23 de abril de 1616. El objetivo principal es celebrar la importancia del Español como lengua internacional, que cuenta actualmente con alrededor de 500 millones de hablantes en todo el mundo. Esta celebración tiene su origen en el año 1926, cuando el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés propuso la idea de un día especial para celebrar la literatura, pero verdaderamente como Día Mundial del Idioma Español recién fue aprobado el 13 de octubre de 1946. En algunos países, se considera este día como Día del Libro, celebración que en Uruguay tiene como fecha 26 de Mayo (en recuerdo de la fundación de la primera Biblioteca Pública).

Cervantes y Shakespeare: En algunas biografías del gran dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare, figura como fecha de muerte el 23 de abril de 1616, es que esta sería la fecha según el calendario gregoriano, pero es preciso aclarar que no era en él que se basaba Inglaterra en aquellos tiempos. De ser así, lo realmente curioso es que coincidiría con la fecha de muerte de Miguel de Cervantes. Es decir que según el calendario gregoriano, ambos murieron en idéntica fecha. Pero lo cierto es que el escritor inglés murió diez días después que el español.

Hablemos correctamente nuestro idioma

Un artículo que hace algún tiempo circuló mucho por distintas publicaciones y redes sociales, nos parece oportuno volver a compartirlo hoy, en el Día Internacional del Idioma Español. Es el siguiente:

Basta de inventos seudo-anti-discriminatorios – Hablemos correctamente nuestro idioma

El circunloquio está de moda. Muy de moda en estos tiempos. En español, el plural en masculino implica ambos géneros. Así que al dirigirse al público NO es necesario ni correcto decir «mexicanos y mexicanas», «chiquillos y chiquillas», «niños y niñas», etc., ya que eso es un CIRCUNLOQUIO, y eso lo vimos en el ignorante del expresidente Fox que puso de moda y hoy en día otros ignorantes (políticos y comunicadores) a nivel nacional por TV continúan con el error, inclusive el Presidente Calderón, el ex Presidente Vázquez en Uruguay, muchos políticos españoles y el Presidente Chávez a diario al dirigirse al ejército a Generales y generalas, Tenientes y tenientas y así en todos los cargos…

Decir ambos géneros es correcto, SOLO cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes, por ejemplo: «mujeres y hombres», «toros y vacas», «damas y caballeros», etc.

Ahora viene lo bueno: Detallito lingüístico ¿Presidente o presidenta?

Aprendamos bien el español y de una vez por todas: no estoy en contra del género femenino, sino del mal uso del lenguaje. por favor, déjense ya de incultura, desconocimiento u ocurrencia: ¿Presidente o presidenta?

En español existen los participios activos como derivados verbales: Como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar, es atacante; el de sufrir, es sufriente; el de cantar, es cantante; el de existir, existente; etc. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser, es «ente». El que es, es el ente. Tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ‘ente’. Por lo tanto, la persona que preside, se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género.

Se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta…

La Sra. Cristina Fernández de Kirchner, para aquellos que andan atrasados de noticias, es la expresidente de Argentina… y su finado esposo no solo hacía un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española. Un mal ejemplo sería: La pacienta era una adolescenta estudiante, sufrienta, representanta e integranta independienta de las cantantas y también atacanta, y la velaron en la capilla ardienta ahí existenta.

Qué mal suena ahora Presidenta, ¿no?

Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Caso contrario en Chile, donde lo aplicaron bien: la Sra. Bachelet es Presidente.

Pasemos el mensaje a todos nuestros conocidos «latinoamericanos», con la esperanza de que llegue a los Pinos, a la Casa Rosada, a Miraflores, a la Moncloa y a muchos más, para que esos iletrados hagan buen uso de nuestro hermoso idioma.

Por W. Molina Licenciado en Castellano y Literatura (y no en Castellana y Literatura).