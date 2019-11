El oficialismo espera «por garantías» el resultado de la Corte Electoral, pero varios dirigentes se adelantaron. A las tres de la tarde de este lunes, Luis Lacalle Pou pretendía presentarse en la Torre Ejecutiva para comenzar la transición, en caso de ser electo presidente. No pudo ser.

El encuentro con el presidente Tabaré Vázquez, que en la noche del domingo lo llamó por teléfono para deberá esperar a que la Corte Electoral confirme los resultados oficiales. La razón radica en torno a la negativa del Frente Amplio a reconocer, en todos sus términos, que la distancia que separa a Lacalle Pou de Daniel Martínez es irreversible.

El escrutinio primario determinó el triunfo del candidato opositor por un margen menor a la cantidad de votos observados que quedan por analizar. Es por eso que se optó por diferir el reconocimiento. La decisión fue tomada en forma unánime este domingo en el la sede del comando frenteamplista, según admitió este lunes el dirigente comunista Juan Castillo, entrevistado por En Perspectiva.

El tema será analizado durante esta misma jornada por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio en su primera reunión post elecciones. Con todo, varios dirigentes comenzaron lentamente a asumir una realidad incambiable.

El es caso de Yamandú Orsi. El intendente de Canelones fue en la últimas semanas el jefe de campaña de Martínez. «Hasta el militante más de a pie sabe que es muy díficil remontar los votos observados» dijo, entrevistado en Doble Click, por FM De Sol.

Orsi asumió lo que vienen indicando los datos. «Los números dan que es muy probable que el próximo presidente sea Lacalle Pou», admitió. «Remontar los votos observados o absorber esa diferencia es casi imposible», insistió.

Consultado, explicó las razones de la actitud de Martínez este domingo. «No me imagino después de una remontada como esa, salir a decir que quizás perdimos», sostuvo.

En su visión, ningún frenteamplista se fue a su casa con la expectativa de que podía ganar. También dio por sentado que Martínez, una vez conocidos los datos oficiales, reconocerá el resultado. La que también ensayó un reconocimiento explícito por adelantado fue la ex precandidata y senadora electa Carolina Cosse.

«Parece bastante claro cuál es la tendencia», señaló la ex ministra este lunes al ser entrevistada en No Toquen Nada. «Hay un tema formal que no es mejor, que es esperar el pronunciamiento de la Corte Electoral».