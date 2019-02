José Luis Pertusatti (Nacional), después del rechazo del proyecto en el Consejo Único Juvenil de la Liga Salteña de Fútbol

Martes a la noche. Sesión del Consejo Único Juvenil dse la Liga Salteña de Fútbol. Enfoque, análisis y sobre todo, pronunciamiento en torno al proyecto del calendario de actividades sub 15, impulsado por Nacional y Ceibal. Consistía en iniciar la temporada Sub 15 en el mes de marzo, para concluir en junio, a los efectos de no trabar el andamiaje de la selección juvenil de la categoría.

Una vez concluida la presentación del combinado, desarrollar un torneo final a los efectos de no disminuir el volumen de partidos, si de la categoría se trata. El hecho es que el torneo local y el seleccionado, ha sido en los últimos años, motivo central de enconos y divisiones.

Los clubes desapegados de sus jugadores en la semana. En tanto para los adolescentes se les generaba una superposición de compromisos. Jugar desde marzo a junio, implicaba soluciones de hecho: ya con la selección en movimiento, los jugadores afectados a la misma, sin distorsionar el potencial de los clubes.

Pero el martes a la noche, la cortina se bajó y una mayoría rechazó el proyecto. Con un aspecto no menor de cara al futuro: desde agosto a noviembre, los clubes se verían privados de los jugadores convocados a la selección, mermando naturalmente sus legítimas posibilidades en el torneo doméstico.

«LA FORMACIÓN ESTÁ POR ENCIMA DE LA SELECCIÓN»

Con José Luis Pertusatti, el delegado de Nacional en EL PUEBLO, una manera de abrir juicio. Después de todo, no le faltan argumentos para plantarse en la vereda de enfrente.

«Desde el momento que se rechazó el proyecto, la sub 15 y la Sub 18 pasan a compartir el calendario. Lo que buscamos con el proyecto, fue descomprimir una situación que se tornaba compleja para todos. Pero además, desde agosto a noviembre no podríamos incluir a jugadores nuestros. Pasan a quedar desafectados de sus propias instituciones. Hablo por Nacional: nosotros sabemos bien de la manera que entrenan nuestros jugadores y sobre que característica de entrenamiento se manejan los técnicos. Porque además lo establecemos claramente: la formación del jugador está por encima de la selección. De lo que no parecen quedar dudas es que en el fútbol salteño no abrimos la cabeza. Nos cerramos a soluciones que a veces se relacionan el sentido común.

A la cuestión práctica. Pero además otra decepción es la que se suma, desde el momento que no en todos los clubes se analizó el alcance del proyecto. Frente a la posibilidad de variantes y porque es avanzar en soluciones reales con ausencia de antecedentes, entonces el rechazo.

Cortamos de raíz sin pensar en el todo. O en la generalidad misma.

Es un tema de mentalización y que es necesario acompasar determinados tiempos. Son los tiempos que nos obligan. A eso no lo entendemos o no lo queremos entender».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-