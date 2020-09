Emanuel a los 43…

El martes no fue un día más para Emanuel.

Después de todo, celebrar un año más de vida, no deja de implicar un alto en el camino. Tiene sabor a tregua, hasta cierta paz interior. O recalar en alguna reflexión que fluya, desde la condición humana, más allá del «profe» de la Educación Física.

A eso de las 22 horas no ocultó a EL PUEBLO, el regocijo que supone las comprobaciones, cuando en la jornada se fueron sumando los cálidos saludos que hacen a la recompensa.

Los afectos suelen tender sus propios puentes.

Son llamadores de la gran aventura, casi quijotesca: entender que los valores del sentimiento juegan su propio partido. Y quieren jugar a ganar.

************

«Porque es la familia con la que estoy ahora y con mi madre al mediodía, más los amigos que no faltaron. Uno no deja de reconocer estas actitudes, porque se queda con la certeza que es posible ser como uno es, donde el respeto no se aparte. Sobre todo eso. Si a estas cuestiones las traslado al fútbol, vamos a insistir con los gurises de la selección Sub 17, porque en el fútbol también hay que cuidar los gestos y las palabras. En la cancha durante un partido y afuera. Las palabras hacen a la convivencia. Saber lo que se dice y si es conveniente decirlo. Frente a una actitud fallida, si digo o si me callo. La cosa pasa por ahí, pero definirla. Y si lo digo, saber si juega a favor o produce el efecto contrario»

LA NUEVA HORA SEÑALADA

Aunque la pandemia no se fue y se prolonga como amenaza, se abren sendas de acción, para el Salto de las selecciones. En mayores y juveniles.

El «Profe» EMANUEL PRIARIO fue impuesto en la condición de referente para la aplicación de los protocolos, cuando algunas disciplinas del deporte comenzaron a ser liberadas, con las cuatro fases previas.

En el caso de la Sub 17, la cuarta semana es la que se va planteando, de un total de ocho previas al primer juego como visitante ante Colonia en el Estadio «Alberto Suppici». «Marcamos en ese calendario de actividades, y no solo cuestiones de acondicionamiento físico, después de tanto tiempo al margen. También ocho partidos exigentes, con equipos del medio. Incluso con algunos de categoría Sub 18, como en los casos de Ferro Carril, Nacional y Gladiador, pero también a nivel de la Liga Comercial. Como estos rivales nos superan en uno o dos años, porque tenemos jugadores con 16 años, esa exigencia de la que hago mención, es a la medida de lo que buscamos. Me refiero en este caso a los equipos de la Liga Salteña. Incluso para esos partidos, con jueces de la Liga Agraria. Partidos que irán revelando dónde estamos parados, cuando la competencia no está lejos en el tiempo: llegar sobre la base de respuestas posibles, porque no es otro el fin»