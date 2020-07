A propósito de equipos agrarios sumándose a la Liga Salteña

Poco menos que el integrante de la Comisión Directiva de Sportivo Tropezón de la Liga Agraria, Wilney Arambarri, «pateó a lo grande el tablero», con una propuesta que no dejó de apuntar al corrimiento de equipos de la Liga de las Colonias Agrarias, a la Liga Salteña de Fútbol.

Ni ridícula, ni desmedida, ni fuera de contexto, el padre de Mauro Arambarri (crack en el Getafe de España) como deportista cabal que es, transmitió públicamente la idea.

La compartió con este diario. La expondrá formalmente en su Comisión Directiva y trasluce un fin en el horizonte: que sea la propìa Liga Agraria en su conjunto, la que comparta la opción y pueda establecerse un mecanismo de diálogo con quienes están al frente de la Liga Salteña de Fútbol.

RAZÓN DE PRETENSIONES

Habría que convenir que determinadas ideas, proyectos o simples quijotadas, mueren antes de nacer. Porque en algunos casos, no parecen tener sustento a mano y las arenas movedizas juegan su propio partido, para resolver en contrario.

Arambarri parte de una realidad: las dos ligas padecen de insuficiencia, tanto de aficionados en las canchas, como de recaudaciones.

El año 2019 para la mayoría de los clubes de la Liga Salteña resultó nefasto. Para colmo de males, la liguilla no salvó el pellejo.

Tanta herida financiera quedó, que este año frente a la sofocante cuestión del coronavirus, no faltó la coincidencia desde la abrumadora mayoría de los clubes: bajar la cortina y no jugar.

LOS VOLUNTARIOS

DE LA OCASIÓN

Frente a la propuesta del dirigente de Tropezón, la duda se encrispa de por sí: saber si existirá o no voluntad de acercamiento de las partes, afinamiento del objetivo, determinar si puede ser una opción tan potencial como revolucionaria para un medio donde el costumbrismo es amo y señor, casi dictatorialmente.

No caben muchos márgenes para la variante, cuesta modificar, mientras ronronea el temor, la duda o el riesgo que puede suponer lo desconocido.

El riesgo de no atreverse.

De no poder.

O de no ser.

Del Parque Ernesto Dickinson, al Parque Juan José Vispo Mari, ¿quá distancia en kilómetros? Casi vecinos. ¿No es acaso una invitación a proponer algo en conjunto?

La idea de Wilney Arambarri, si no es seductora para algunos, debiese ser motivo de puesta a punto en materia de reflexión para más de uno.

¿Alguna que otra solución no estaría por ahí y a las cuenta de las dos?.

Juntarse para potenciarse, más allá de ese mercado que suele lucir una cruz a fuego: la del no se puede. El perezoso y lastimero no se puede.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-