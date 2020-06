Otra actividad que tiene además un alto contenido social, salió a pista en el marco de los entrenamientos autorizados para el automovilismo (en todas sus facetas) dentro del autódromo de El Pinar.

En este caso se trató de Las Picadas, espectáculo de pura velocidad sobre 250 metros de aceleración pura en la recta principal de nuestro principal autódromo.

No fue el evento habitual que logra reunir cerca de 500 autos y más de 200 motos. Fue un entrenamiento adecuado al protocolo sanitario aprobado. En ese sentido, no fue autorizado el ingreso de público y la jornada reunió un máximo de 50 autos con dos acompañantes cada uno.

No obstante ello, el entrenamiento fue exuberante: estuvieron en pista gran parte de los grandes exponentes de ésta actividad y lo principal, conacatamiento absoluto al protocolo sanitario vigente.

RETOMÓ EL TURISMO HISTÓRICO

A 15 días de que el Ministerio de Salud Pública autorizara los entrenamientos de automovilismo y karting en El Pinar, el Turismo Histórico Pista (THP) fue la primera categoría del Nacional de Pista en salir a moverse. La especialidad y con protocolo sanitario mediante, reunió a 12 máquinas en el autódromo, cifra muy alentadora si se tiene en cuenta que el THP programaba iniciar el campeonato (marzo) con 15 autos confirmados.

Tras el Drive Fast, Karting y Picadas, el THP de la Asociación Uruguaya de Volantes se transformó en la primera categoría de automovilismo en salir a pista tras la prohibición de tres meses consecuencia de la pandemia. Se estima que en las próximas dos semanas, otras dos categorías de AUVO estarán entrenando. Fuente: airbag.uy .