En el presente año 2017 la sede Salto de la Universidad de la República – Cenur Litoral Norte, abre las inscripciones para las carreras de Higienista en Odontología y Asistente en Odontología, ambas de Facultad de Odontología. El período de inscripciones es del lunes 6 al viernes 24 de febrero. Para ambas carreras el año anterior no hubo ingreso, dado que no se habilitó período de inscripciones. Las mismas tienen dos años de duración y se dictan de forma completa en la sede Salto del Cenur Litoral Norte UdelaR.

A partir de 2009 se comenzó a impartir los cursos de Higienista en Odontología en la sede universitaria local, potenciando la presencia del servicio en la región.

Higienista en Odontología, es una carrera tecnológica de nivel terciario, que capacita a este recurso humano a actuar fundamentalmente como “Promotor de Salud”, especialmente de Salud Bucal, potenciando la labor del odontólogo, en los diversos ámbitos en que este ejerce su profesión (consultorio, policlínicos o servicios comunitarios) bajo su supervisión.

Se capacita en comprender y manejar los contenidos de su profesión no solo técnicamente, sino también contribuyendo como integrante del equipo de salud, a solucionar la problemática de la salud bucal del individuo y la comunidad.

Carreras: Higienista y Asistente en Odontología:

Título: Higienista en Odontología. Duración: 2 años.

Título: Asistente en Odontología. Duración: 2 años.

Requisitos de ingreso:

•1 foto tipo carné.

•Cédula de Identidad (Original y fotocopia).

•Carné de salud vigente.

•Fórmula 69 A o Fórmula 69 B (indicar la materia previa) dirigida a la E.T.O. Secundaria: pase dirigido Fac. Odontología –

•Tener aprobado el segundo ciclo de Enseñanza Secundaria, Orientación Biológica, Opción Medicina u Orientación Ciencias de la Vida y la Salud, opción Salud.

•Se admite ingreso con 1 previa a salvar en julio.

Inscripciones: 06.02 al 24.02.2017