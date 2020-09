«Fui a la directiva y pedí perdón; también mesiento responsable del descenso de Chaná»

En el 2018, Chaná evitó casi de milagro la pérdida de categoría. De la «B» a la «C». Nunca antes en la historia, se había producido ese hecho. Al año siguiente, el intento de una remontada. Variantes en la conducción directriz, la composición de una Sub Comisión de Fútbol y el retorno consumado de quien fue de los jugadores símbolos en décadas pasadas: OSCAR REPETTI.

El «Nito» fue jugador y capitán en aquellos tiempos, «en que nuestro festejo de fin de año era salvarnos del descenso cuando el equipo jugaba en Primera».

Lo cierto es que su vuelta al club se produjo en ese 2019, hasta que llegaría el tiempo de apartarse del camino. Se alejó del club. No compartió determinadas situaciones.

No personales, pero sí deportivas en algunos casos. Finalmente, el descenso de Chaná a la «C». Como nunca antes.

A PARTIR DEL FÚTBOL

Jueves en la tarde. Algo más de una hora de Oscar «Nito» Repetti en EL PUEBLO. El ayer que se aloja en la memoria. La memoria que destaca, para que los juicios surjan.

Los conceptos que no faltarán. Y desde él, un apunte de principio: «fui a la directiva y pedí perdón, porque yo también me siento responsable del descenso de Chaná. Sumé en el inicio de aquel camino que no terminó como se hubiese querido. Pero existe un sueño con respecto a Chaná que lo sigo teniendo».

En la edición del lunes, en esta hora del «Nito» Repetti. Como para descubrir el pensamiento de quien pretende no arriar banderas en el fútbol de Chaná, «porque es partir del fútbol en que una institución puede crecer. No la concibo de otra manera».