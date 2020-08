Entrevista a Gerardo Perdomo

Gerardo Perdomo es el director de «SurExpress», empresa dedicada al rubro del turismo, que desembarcó en Salto con una propuesta novedosa, el «Express Termal», que se trata de un exclusivo servicio turístico destinado al transporte de pasajeros desde la ciudad de Montevideo, concretamente desde la Terminal de Tres Cruces, viniendo por las rutas nacionales N° 1 y N° 3, en ómnibus de última generación, con todo el confort de un servicio a bordo de categoría internacional, recorriendo los centros termales de Almirón, Guaviyú, Daymán y Arapey. Pero lo más destacado de esta propuesta es que el pasajero es dejado en la puerta del hotel contratado, no en la terminal de ómnibus como suele ocurrir, algo de lo que EL PUEBLO informó ampliamente en su edición del día jueves.

En esta oportunidad, EL PUEBLO dialogó con Perdomo para conocer detalles de la empresa «SurExpress», y para conocer sus reflexiones sobre la situación del turismo regional en tiempo de pandemia global.

– ¿Qué es «SurExpress»?

– Es una agencia de viajes que fue creada en 2015, plasmando todo lo que fue muchos años de trabajo en el turismo. Estoy en turismo desde el año 1986. Junto con mis hijos creamos una agencia que en realidad es nueva, pero que tiene muchos años de trayectoria sobre sus espaldas. «SurExpress» es una agencia que se dedica al armado de grupos de excursiones a nivel de MERCOSUR y también, por supuesto, lo que son grupos aéreos, cruceros. Además, tiene su propia flota de buses, que la tenemos aparte de nuestros servicios, brindando servicios a distintas agencias del mercado. Eso es lo que en realidad es «SurExpress».

Nuestros servicios se diferencian por mantener un trato personalizado, mimando un poquito al cliente. Hemos trabajado mucho con coros, clubes e instituciones deportivas, en torneos de patín, principalmente en el exterior del país.

– ¿Cómo era el trabajo que realizaban en el MERCOSUR antes de la pandemia?

– El trabajo en el MERCOSUR antes de la pandemia venía muy bien, inclusive en el caso de «SurExpress» teníamos vendido mucho turismo hasta este mes de agosto, que se cancelaron totalmente, hubo que reprogramar todos los servicios debido a la pandemia, principalmente a los destinos de Brasil y de Argentina. Hoy por hoy hay miedo, la gente está asustada y hay que volcar nuestro trabajo un poquito acá a lo que es Uruguay.

– ¿Cómo cayó la noticia cuando se informó que el coronavirus había llegado a América Latina, sobre todo en Uruguay a partir de marzo?

– La noticia cayó mal, todo lo que es nuestro rubro fue uno de los primeros en ser afectado y vamos a ser el último rubro en salir para poder comenzar a trabajar, porque si bien ahora la estamos llevando, vamos paso a paso, pero no tenemos caja desde marzo. Nosotros teníamos un coche en Florianópolis, y en medio de la pandemia tuvo que volver, el coche volvía el 22 de marzo de Florianópolis y el 18 tuvo que volverse para Montevideo. Pasajeros que tenían comprado en Semana de Turismo, que para el uruguayo es una semana clave, se vio afectado porque no pudieron viajar. También lo sintieron los hoteleros, lo sintieron todos. Grupos de cruceros que no pueden hacer sus viajes, lo que nos cayó a todos fue un balde de agua fría con esto de la pandemia.

– Esta incipiente apertura del turismo en Uruguay, ¿es como un volver a empezar?

– Es como un reprogramarse, un volver a reestructurar todo lo que es la empresa, pero no solo nuestra empresa, todas las empresas, porque en este caso no nos pasa solo a quienes formamos parte de «SurExpress», sino a todas las empresas de turismo. Hay empresas que nunca vendía en Uruguay, en nuestro caso no es que no vendíamos, pero hacíamos poco Uruguay, y hoy por hoy hay que reprogramarse y empezar a hacer cosas nuevas y tratar que el público apueste a Uruguay.

– Claro, porque el ministro de Turismo dijo que por el momento sólo se autorizaría el turismo interno…

«Cuando el turista le pierda un poquito el miedo, va a comenzar a salir»

– Por ahora turismo interno hasta que nos abran las fronteras, y no se espera una apertura de frontera muy pronto…

– ¿Así fue cómo se originó por parte de ustedes la propuesta del bus termal?

– La propuesta de turismo termal es a lo que hoy por hoy apostamos más, por eso estamos haciendo el lanzamiento de este servicio «Express Termal», para dar un poco más de comodidad al pasajero a que venga al litoral y combinar los centros termales. Además, existe la posibilidad de combinar no solo que el pasajero venga a Daymán sino que pueda ir a Arapey quedándose dos noches acá en Daymán. O sea, que haga un turismo en Uruguay y combinado con los distintos centros termales.

– ¿Cómo fue para su empresa tener que adaptarse tan rápidamente a este nuevo tiempo?

– En el turismo te tenés que adaptar mucho rápidamente. Cuando tenés diferencia de cambio con Brasil y con Argentina, por ejemplo, tenés que volcar al sector hacia un lado. Con respecto a esta nueva propuesta que estamos realizando hoy aquí en Daymán, presentamos un expediente en el Ministerio de Turismo y en el mes de julio se aprobó, y a partir de ahí comenzamos a armar el esquema para que, si dios quiere, el 2 de octubre podamos comenzar con este nuevo servicio.

– Eso para el turismo termal, pero, ¿se tiene la expectativa de poder contar para este verano con el turismo de sol y playa?

– Va a estar difícil. El uruguayo va a tener que viajar adentro de Uruguay, no le va a quedar otra opción. No tenemos conectividad o tenemos muy poca hacia el exterior, no tenés las fronteras abiertas, entonces va a tener que volcarse a viajar por las costas de Uruguay.

– ¿Cuál es su expectativa sobre que esta situación comience a cambiar favorablemente para el turismo, aunque sea solo dentro del MERCOSUR?

– Es difícil dar una fecha porque vamos un pasito para adelante, y luego otro para atrás con esto de la pandemia, y con lo que tenemos con nuestros vecinos, Brasil y Argentina, con los números que tienen con el COVID, que son muchos, es difícil decir una fecha de que se puedan abrir las fronteras. De todas formas, ya en Argentina, por ejemplo, hay provincias que ya están haciendo lo mismo que Uruguay, un turismo interno dentro de las mismas provincias. Bueno, Uruguay comenzó por todo el país porque Uruguay no fue un país que se cerró totalmente, si bien cerraron establecimientos hoteleros desde el 13 de marzo para adelante, se están comenzando a abrir, de a poquito se van abriendo. Pienso que cuando el pasajero, el turista le pierda un poquito el miedo, va a comenzar a salir.

– Esta propuesta concreta que han traído a Salto tiene que ver con el turismo termal, ¿han pensado en diversificar hacia otro tipo de turismo dentro del país?

– Sí, sí, de hecho, tenemos otras propuestas adentro del país, como lo que es la Sierra de Minas, Punta del Este, San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, el bajo litoral como Mercedes, Fray Bentos, Carmelo, Colonia. Tenemos distintas propuestas de turismo.

– ¿La empresa actúa de acuerdo al protocolo sanitario impuesto por las autoridades?

– Por supuesto, tenemos todas las medidas sanitarias que te exige el Ministerio de Transporte, como la higienización de los coches, el alcohol en gel, la alfombra sanitaria, el servicio de a bordo. Justamente, con respecto a esto último, estamos brindando un servicio de a bordo que ya viene embazado, tipo alfajor, nada de confitería tipo sándwich. Solo lo que son alfajores, salados como galletas, pero todo embazado de fábrica, para mantener lo que es el protocolo.

– Usted mencionó que es difícil el tema de vencer los miedos, y el turismo termal no solo lo realiza la gente joven, sino fundamentalmente la gente mayor, que justo con esto del COVID es la más vulnerable, ¿cómo se logra vencer en esos casos el miedo?

– Justamente, la gente mayor es la que viene más al turismo termal, y es la que tiene más miedo. Pero aparte del miedo de la gente mayor, está el miedo de la familia. Nosotros tenemos casos de pasajeros que se han anotado para una excursión que tenemos saliendo en este mes, porque nosotros tuvimos cerrados hasta el 1° de julio, y a partir de esa fecha arrancamos con buena consulta sobre unos cuatro productos que pusimos a consideración de los clientes, y de pronto te dicen, «sí, yo me anoto, yo voy», y después te vuelven a llamar diciendo que la hija no le permite ir. De a poco pienso que la gente va a ir perdiendo el miedo.

Hoy ves lo que es Montevideo, donde la gente ya está circulando casi al cien por ciento. O sea, la gente, sea por necesidad o por costumbre, le está perdiendo el miedo. Ya en los ómnibus urbanos se ve a mucha gente con su tapaboca, o en la calle manteniendo la distancia social. Así que de a poquito la cosa se irá encaminando, siempre y cuando no tengamos pico como cuando hemos tenido en el caso de la salud o ahora con lo que pasó en un jardín de infantes. A medida que se vuelva a aplanar la curva, la gente le va a ir perdiendo el miedo y va a empezar a salir.

– La propuesta que ustedes traen hoy a Salto es para traer turistas a nuestras termas, ¿qué le dice al salteño que de repente tiene ganas de hacer turismo interno dentro del país aprovechando la otra parte de la oferta que ustedes tienen para ofrecer?

– En principio, nuestra propuesta es traer turismo a Salto a los centros termales. Después, con el tiempo, tal vez armemos algún programita para que el salteño pueda viajar a Montevideo o para la costa y que le podamos armar algún paquetito y que puedan acompañarnos también.

PERFIL DE GERARDO PERDOMO

Casado, tiene dos hijos. Es del signo de Virgo. De chiquito le gustaba manejar. Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? No tengo.

¿Una comida? El asado.

¿Un libro? No soy de leer mucho.

¿Una película? Perfume de mujer.

¿Un hobby? Caminar.

¿Qué música escucha? Música suave.

¿Qué le gusta de la gente? Interactuar con ella.

¿Qué no le gusta de la gente? La gente que es negativa.

Por: Leonardo Silva