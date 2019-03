EL PUEBLO efectuó un relevo de las rapiñas que han tenido lugar en nuestra ciudad en los primeros meses del año, lo que arrojó una sorprendente cifra que, debería – y de hecho lo hace-, abrir los ojos sobre una realidad social que viene mutando a pasos agigantados, y cambiando, para mal, la realidad de una comarca que ya vive en los tiempos que pensábamos nunca llegarían, o, no por ahora.

LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO, MESES CALIENTES

El 2019 comenzó con un índice delictivo en lo que refiere a rapiñas, bastante elevado. Tan solo en el mes de enero, fueron 17 las perpetradas, bajando a 15 en febrero y a 9 en lo que va del mes de marzo. En total, fueron 41 rapiñas que pueden clasificarse de la siguiente manera: comercios, 17; transeúntes, 19; fincas, 2; conductores que circulaban en automóviles o birrodados, 3; en tanto, las tentativas de rapiñas, fueron 4; mientras que, en las que se utilizaron métodos más violentos como disparos de arma de fuego o agresiones físicas de importancia, fueron 6.

La forma de llevar a cabo los famosos y mal llamados “atracos”, han subido considerablemente la violencia ejercida (en la desmedida utilización de armas de fuego cuyos portadores se encuentran prestos a utilizar sea para intimidar a las víctimas como para inmovilizarlas), para consumar el objetivo primordial que es el hurto, sea este de dinero, de un vehículo o cualquier otro bien material que se considere de valor.

En Salto, el móvil es esencialmente el primero, por lo que los blancos elegidos en la enorme mayoría de los casos, son los comercios (panaderías, supermercados, almacenes, automotoras, etc.); de todas maneras, la interceptación de conductores en la vía pública para obtener el vehículo en el que circulan, se ha vuelto una opción para los delincuentes, que si bien es mínimo, hasta hace poco tiempo, no sucedía en el medio local.

Las fincas particulares han sido víctimas de rapiña, pero, en una porción casi testimonial, comenzando a tener mayor asiduidad, el ataque a transeúntes por parte de los conocidos motochorros.

ENERO

El primer mes del año, registro un elevado número de rapiñas, las que se clasifican de la siguiente manera: cinco (5) en comercios; ocho (8) a transeúntes; dos (2) a casas de familia; una (1) a un repartidor y una (1) a un motociclista. Total: 17 rapiñas.

FEBRERO

En febrero, la cantidad de rapiñas denunciadas fueron menos: siete (7) a comercios; siete (7) a transeúntes y una (1) a un conductor. Total: 15 rapiñas.

MARZO

En lo que va transcurriendo del mes de marzo, la cifra bajó considerablemente: cinco (5) a comercios y cuatro (4) a transeúntes, lo que totaliza 9 rapiñas.

FORMAS DELICTIVAS ORGANIZADAS

Lo que ha llamado la atención a la sociedad salteña en su conjunto, es la organización de bandas que efectúan las rapiñas de manera cronometrada y con una rapidez propia de profesionales. Fuentes oficiales consultadas en los diversos momentos en que se perpetraron los hechos, han manifestado que es una usanza que se ha venido dando paulatinamente y que, en la mayoría de los casos, son las mismas bandas que realizan las seguidillas de rapiñas y que, una vez capturados sus autores, al tiempo surgen otras, lo que es un tema de real preocupación para las autoridades, las que vienen intentando combatir el delito desde hace tiempo, aunque parecería que, a pesar de los esfuerzos demostrados por el Ministerio del Interior en la formación de más efectivos, un mayor y sincronizado patrullaje de las llamadas “zonas rojas”, y la presencia tan solicitada por la población de la Guardia Republicana, no han sido suficientes por el momento para erradicar una de las mayores preocupaciones que hoy en día aquejan a la ciudadanía..