Fútbol Sala A.U.F

Con presencia del salteño Juan I. Custodio en cancha, el aurinegro derrotó 6 a 3 al tricolor, y se consagró campeón de la disciplina en la temporada 2019.

En definitiva esto es así, desde la jornada del pasado sábado en la tardecita – noche, jugando en el estadio polideportivo en la ciudad de Las Piedras, escenario y lugar donde se disputó el partido de vuelta en la serie Final del campeonato de Liga Uruguaya de Fútbol Sala A.U.F, donde el equipo del Club A. Peñarol dirigido por Gustavo Sánchez, que tiene como integrante de su plantel al salteño Juan I. Custodio, venció en el «clásico» de todas las horas a su tradicional adversario y se consagró como flamante campeón de la disciplina en esta temporada 2019. Los aurinegros, que no lo graba dicho título desde el año 2014, con esta consagración alcanzaron ahora su décimo título en el historial del Fútbol Sala (Futsal), uno más que su tradicional rival Nacional

El Club A. Peñarol se termina consagrando en forma justa, y por demás merecida, ya que derrotó en los dos partidos en la Final de los play offs que se disputó en ambos casos en el estadio Polideportivo de Las Piedras, y de esta manera los de Gustavo Sánchez levantaron la copa, y dieron la vuelta como los mejores de la temporada 2019 del máximo torneo de la disciplina a nivel país.

En los dos partido Peñarol fue implacable y dominador absoluto el juego, y también en actitud, para de esa manera no otorgar chance a su rival de poder revertir lo hecho en el primer juego, al cabo del primer tiempo el aurinegro se fue al descanso largo con victoria parcial de 5 a 1 con goles de Federico Fedele (3) Nicolás Martínez (2) y Richard Modernell en contra, descontando Rafael Ramos. Si bien los dirigidos por Aníbal Roba mejoraron algo (básicamente desde la actitud) y descontaron algo la diferencia, el resultado final ya no cambiaría en favor del aurinegro tras lo que fuera su notable producción de los primeros 20´ de partido. El final del juego marcó la coronación de Peñarol en el 2019, que con este título pasó a dominar en el historial con 10 consagraciones, sobre las nueve de los tricolores. Los mirasoles se quedaron con los campeonatos de los años 1995, 1996, 1997, 1999, 2004, 2010, 2011, 2012 y 2014, 2019.