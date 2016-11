Cada 10 de noviembre, nuestros vecinos argentinos celebran su Día de la Tradición. El motivo es que esta es la fecha en que nacía, en 1834, uno de sus más emblemáticos poetas, el autor nada menos que del extenso poema gauchesco «Martin Fierro»: José Rafael Hernández Pueyrredón. Frases que se escuchan casi a diario, como «los hermanos sean unidos, esa es la ley primera…»; que un importantísimo premio que se otorga en Argentina se denomine «Martín Fierro»; que el humorista Luis Landriscina tenga un disco llamado «Aquí me pongo a contar» o que hasta nuestro Víctor Lima tenga una famosa canción que comienza diciendo «Aquí me pongo a cantar» («Las dos querencias») son algunas muestras del arraigo que ha tenido y tiene por esta parte del mundo la famosa obra de Hernández, cuya primera estrofa es difícil olvidar: «Aquí me pongo a cantar/ al compás de la vigüela,/ que el hombre que lo desvela / una pena estrordinaria/ como la ave solitaria/ con el cantar se consuela».