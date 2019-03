El pendiente tiempo de las definiciones

La fusión de la “A” y de la “B·”, tras aquellos porfiados enconos. Sucede que no todos en el círculo superior pretendían el reencuentro de ambas divisionales, pero el hecho fue uno: al desnivel lo produjeron los neutrales. Por lo tanto, la “A” y la “B” compartirán dobles jornadas. De todas maneras lo que es parte de la interrogante, es el sistema de disputa que se habrá de instrumentar, tanto en uno como en otro círculo.

En la temporada pasada en el caso de la divisional superior, se jugó una primera rueda, todos contra todos siendo primero Ceibal, mientras la segunda se verificó en series, ganadas por Universitario y Gladiador. A la hora del partido final, Gladiador se impuso 2 a 0 con doblete de Diego Medina. Finalmente y para la anécdota, Universitario fue Campeón del Acumulado. Los rojos reinarían al cabo de la temporada.

UN SUSPENSO ABIERTO

Parece no haber señal opuesta en la “A”, que jugar el Campeonato Salteño a dos ruedas. Todos contra todos, locatarios y visitantes. Pero el después, se tiñe de suspenso: cuatro o seis protagonistas de cara a la tercera rueda (liguilla).

Desde ya hay quienes se recuestan en la edición 2018, en la medida que la venta de entradas y recaudaciones, no contemplaron la expectativa.

Por eso van apostando a una liguilla de cuatro, “aunque no clasifique algunos de los equipos más taquilleros”.

En esta nómina se incluye a Salto Nuevo, Ceibal y Gladiador.

En la vereda de enfrente se alinean los que no admiten una liguilla que no sea con seis equipos, “porque cualquier tipo de variantes, es volver los pasos hacia atrás”