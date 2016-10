En la tercera rueda a nivel de la divisonal “B” al cabo de la segunda fecha, resultaron que determinaron a los cuatro equipos igualados con 3 puntos. Por lo tanto, los cuatro sostienen chance de tentar el segundo ascenso, luego de Paso del Bote quedándose con el primero.

El martes a la noche en la sesión, surgió la decisión: primero Chaná-Deportivo Artigas y luego de fondo, el turno de Sud América e Hindú.

El hecho es que de los cuatro, el único que tiene opción de un partido extra en caso de ser segundo es Chaná. Pero además, Chaná fue segundo en la clasificación general, por lo tanto “debería haber tenido el derecho de ser fondista”. Por eso, no faltan apuntes en una misma dirección: “en la “B” le erraron”. Al paso de los días a su vez, acumulación de certezas, en cuanto a que “en situaciones como estas, lo ideal es jugar los dos partidos en campos de juego para paralelos y a la misma hora”. No se lo manejó como alternativa,“porque una pretensión también es la que rige: la de recaudar lo más que se pueda”. Para la “B” fue un año a media luz en esta materia.

Los contratiempos sistemáticos, generándose en el año un promedio de venta de 450 entradas por fecha y no más.