Ya no más con la «A»

La decisión surgió el viernes de la semana pasada. Cuarto Intermedio que implicó para nueve clubes de la B», delinear el fin: no ser parte de la fusión con la «A» si del año 2020 se trata.

Los representantes de clubes del círculo de ascenso sostuvieron a pie juntillas: «perdimos demasiado dinero y no se puede ir más detrás de la «A». Que ellos jueguen por su lado y nosotros por el nuestro. Con libertad de acción en cada uno de los casos».

Pero además, otro aspecto no es menor y la confesión a EL PUEBLO surgió: «en la «B» no hay quien aguante un torneo de 22 fechas más una liguilla. Se extienden los presupuestos y no hay dinero que sostenga. Todos estamos en la misma, por eso desde ya apuntando al año que viene, no hay mucha duda: se jugará una primera rueda todos contra todos y la segunda en series.

Un total de 16 partidos, más tres por concepto de liguilla para cuatro equipos. Desde ya estamos de acuerdo, porque la realidad nos incluye a todos y las dificultades económicas también».