Nueva etapa en el fútbol de la divisional “C”. Partidos correspondientes a la fecha 7 de la primera rueda con estos resultados.

Peñarol (1) Quinta Avenida (1)

Palomar (1) Rodó (1)

Florida (2) Defensor (0)

Arsenal (7) Barcelona (0)

Lazareto (3) Huracán (1)

Parque Solari (2) Almagro (1)

EMPATE QUE

NO LE SIRVIÓ

Peñarol no pudo con Quinta Avenida y empató 1 a 1 en encuentro de trámite parejo donde al final el “aurinegro” buscó la victoria, tuvo la pelota en su poder pero falló en la definición ante una zaga “amarilla” que se había agrupado sobre su arco y defendió el empate que a ellos si le servía.

Giovani Bastita a los 44 minutos puso en ventaja a Peñarol. Empató Darío Dematté a los 15 del complemento mediante la ejecución de un remate penal. Luego los dos fueron por la victoria, pero ninguno encontró el gol que le significaba los 3 puntos.

Quinta terminó con 10 integrantes por una tarjeta “roja”.

ASÍ JUGARON

Parque Humberto Forti.

Árbitro: Gustavo Barboza. Asistentes. Samit y Jorge Caffré.

-PEÑAROL (1)

Agustín Balbi, Enzo Díaz, José Olivera, Alejandro Machiavello y Miguel Barrios, Gian Zunini, Diego Peralta, Nicolás Da Rosa y Gerardo Suárez, Giovani Bastita y Brian Zamit. También jugaron: Pablo Silva y Gustavo Sequeira. Técnico: Martín Texeira.

-QUINTA AVENIDA (1)

Cristian Motta, Matías Costa, Manuel de Cuadro, Alfredo Alvez, Carlos Alonso, Ríchard Trindade, Matias Dávila, Crístian Pertuzatti, Diego Blanco, Denis Dematé y Mateo Dávila. También: Maicol Acosta. Técnico: Gustavo Piegas.

Goles. 44 Bastitta (P) y 60 Denis Dematté (5ª)

_El mejor de la cancha: Diego Peralta.

OTRO EMPATE

En el preliminar del Parque Forti también hubo empate. Fue 1 a 1 entre Palomar y Rodó igualdad que mirando la tabla de posiciones, le sirve muy poco a cada uno.

Palomar se fue ganando el primer tiempo con golazo de Pablo Santana. A poco de iniciado el complemento igualó Rodó mediante tiro penal que ejecutó José González.

ASÍ JUGARON

Parque Humberto Forti.

-PALOMAR (1)

Pablo Meirelles, Martín Dotta, Luis Martínez, Matias Ferreira, Enzo Fioritti, Matias Castell, Rogelio Texeira y Matías Féris, Maximiliano Cattani, Pablo Santana y Ricardo Carballo. También jugaron: Maxi Guglielmone y Maicol Galliazzi.

-RODÓ (1) Marcelo De Cuadro, Pablo Medina, Marcelo Luzardo, Daniel Olivera, Juan Luzardo, Agustín Cardozo, Fabio Conte, Maikol da Rosa, Daniel Ramos, Gonzalo Larrosa y José González. También: Jorge Díaz y Jorge Medina.

Goles: 16 Pablo Santana (P) y 50 José González de penal ®

-POSICIONES

Cumplidas las primeras 7 fechas. Peñarol 17, Arsenal y Parque Solari 16, Lazareto 15, Quinta Avenida 11, Florida 10, Almagro y Defensor 09, Palomar 08, Rodó 07, Barcelona 03 y Huracán no suma.

-RENUNCIÓ

Presentó renuncia el técnico de Florida. Al alejamiento de Rubén Pintos ocupó el lugar el legendario José María Sánchez.