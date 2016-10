En la joranda de hoy sábado, el plantel de Ferro Carril F.C Fútbol Sala completará su semana de trabajos de preparación de cara al compromiso de mañana domingo en la localidad de Solymar, cuando a partir de la hora 21,30 el “franjeado” salteño esté visitando a su similar de Parque (Lagomar) Cubano allí en la localidad de Solymar, en la zona sur – este de nuestro país

Es otra final, lo dice y lo sabe el plantel de jugadores de Ferro Carril conjuntamente con su Cuerpo Técnico y es este un aspecto que ya se toma como algo sabido y natural, a la hora de pensar en lograr el primer objetivo planteado, que no es otro que el de conseguir la clasificación dentro de los seis primeros, para de esa forma ingresar al interzonal semifinal de donde saldrán los finalistas de la temporada 2016 en Liga Uruguaya de Fútbol Sala A.U.F.

De esta forma y con ese pensamiento, ha venido trabajando el plantel “carbonero” bajo las órdenes del entrenador ítalo – argentino Marcelo A. Oppido, y coordinado por Gustavo Galluzzo, en lo que ha sido una campaña realmente fructífera y alentadora deportivamente hablando, que arrrancó en la primera rueda de competencia y se fue afianzando según transcurrían la fechas y con el correr de los partidos, aspecto este que termina siendo clave y determinante para que hoy día el equipo que representa a nuestro departamento se encuentre ubicado en el quinto lugar en tabla de posiciones general y/o Acumulado, y prácticamente (según los resultados que obtengan sus rivales directos Malvín y Dolores) a una victoria de conseguir su clasificación en forma anticipada a la instancia semifinal de campeonato, esto es así, y nos parece que vale destacar lo que ha sido la producción del equipo salteño en el torneo que nuclea a los mejores del país en la disciplina, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA

Los partidos de la 9ª fecha en Liga Uruguaya

Parque Lagomar Cubano vs Ferro Carril F.C

Old Christians vs Peñarol

Dolores vs Nacional

Malvín vs UTU – ITS

Club Banco República vs Central Durazno

Boston River vs Huracán Buceo

Tabla de posiciones Acumulado

Old Christians 49, Nacional 47 (*), Peñarol 41 (*), Club Banco República 41, Ferro Carril F.C 33, Malvín 31, Dolores 30, Central Durazno 20, UTU – ITS 13, Boston River 11, Parque Cubano 11, Huracán Buiceo 3

Nota (*) : Nacional vs Peñarol tienen su partido pendiente por la 8ª fecha, compromiso que se estará disputando el próximo día jueves 13 del corriente en la capital del país.