Sin dudas gran expectativa ha generado hoy, lo que será el inicio del máximo torneo de baloncesto a nivel país, en la jornada de hoy viernes, en la capital del país, inicia una nueva edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con participación de varios jugadores salteños en diferentes equipos. Todo pronto para que a partir de hoy, otra vez volvamos a palpitar una nueva edición (2018 – 2019) del torneo más importante del básquetbol a nivel país, campeonato que en el año 2005 tuvo como campeón al equipo “decano” de Salto Uruguay, único equipo del interior del país en conseguir dicho título hasta el momento.

Días atrás, al momento de realizar el lanzamiento, se premiaron a jugadores, dirigentes y clubes destacados en la edición pasada, y se decidió denominar ésta presente edición de L.U.B con el nombre Roberto “Chino” Izuibejeres, en honor al histórico jugador y dirigente del Club Trouville fallecido a inicios de 2018.

En esa jornada de lanzamiento, posterior al acto protocolar, con alocución de algunas autoridades se procedió al sorteo del fixture de competencia en su fase regular, que quedó diagramado de la siguiente manera.

En la primera fecha se destacan el encuentro entre Welcome – Verdirrojo, el choque de candidatos Malvín –Nacional, y el duelo histórico como Aguada – Atenas.

También quedó definido que el partido entre Welcome – Goes quedó digitado para la quinta fecha por la participación de ambos clubes en Liga Sudamericana.