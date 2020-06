El informe de situación semanal de la Regional Litoral Norte elaborado por técnicos del Plan Agropecuario al 18 de junio 2020 indica que en Artigas sobre el fin de semana pasado se registró en el departamento volúmenes de lluvia que en general anduvieron por los 60 a 80 mm.

Pasturas naturales

Se ve diferentes situaciones, desde predios que tienen poco pasto (se asocia con predios de menor escala) a predios donde se ven grandes bancos de forraje. Esta situación se ve también en otras seccionales policiales fuera de las declaradas en emergencia agropecuaria.

Pasturas sembradas

Se empezaron a utilizar algunos verdeos de raigrás que presentaron buenas tasas de crecimiento. Aparentemente hay buena respuesta a la aplicación de urea por la humedad presente en los suelos.

Ganados

La situación de los ganados de cría es variada así como el de la disponibilidad de pasto en los campos. En general las vacas de cría no superan la condición 4 y además se ven rodeos en muy bajo estado o condición corporal (2,5). Las recrías en general están en buena condición corporal.

Ovinos

Las majadas gozan de buenas condiciones en momentos donde ya han comenzado las esquilas de a poco.

Aguadas

En general superando el caudal normal.

SALTO

En Salto han ocurrido lluvias de magnitud. La temperatura se ha mantenido cálida durante el día, y la humedad alta. No han ocurrido heladas.

Pasturas naturales

Entramos en el mes de menor producción de pasto del campo natural (5-6 kgMS/ha/día). La altura disponibilidad de pasto es variable entre zonas, siendo buena en la mayor parte del departamento donde se observa una altura de pasto aceptable para entrar al invierno (5 cm), mientras que al Noreste del departamento (seccionales 10, 11 y 12) se observan algunas situaciones con baja y muy baja disponibilidad (2 – 3 cm), diferencia que se explica especialmente por las menores precipitaciones ocurridas en otoño, la superficialidad de los suelos, y desajustes en la dotación que determinan sobre carga del campo.

Aguadas:

Aguadas naturales y artificiales se encuentran en óptimas condiciones.

Ganados

El estado de los ganados es bueno en todo el departamento, aunque se observa predios con ganados en peor condición.

La altura de pasto en la mayor parte del departamento (5 cm) permitiría mantener condición corporal de los animales durante el invierno habiendo antes ajustado dotación, mientras que en situaciones de menor disponibilidad de pasto (< 3 cm) se espera una pérdida de condición corporal durante invierno.

Se propone realizar el ajuste de carga, y evaluar la suplementación estratégica, especialmente en zonas de baja disponibilidad de pasto, y especialmente en categorías de recría.

Mercados: se mantienen con buenos valores y estables.

PAYSANDÚ

En Paysandú se registraron lluvias del entorno de los 25-30 mm en algunas zonas del departamento al finalizar el período de informe (madrugada del jueves 18).

Durante el pasado fin de semana, ocurrieron algunas heladas agrometeorológicas.

Pasturas naturales

Los campos siguen, en general, mostrando buena disponibilidad de pasto a la entrada del invierno.

La mayor pérdida en la calidad del forraje se aprecia en tapices sobre suelos arenosos en los que existe una presencia importante de especies como: canutillo y cola de zorro, las cuales muestran un notorio endurecimiento.

Aguadas

La situación general ha ido tendiendo a la normalidad durante el transcurso del otoño.

Ganados

El estado general de los ganados sigue siendo bueno en general en todas las categorías.

Está comenzando la suplementación invernal de las recrías en su primer invierno.

La suplementación proteica de categorías adultas y «sobreaños», se realiza en algunos predios que cuentan con alta oferta de pasto de baja calidad.

Ovinos

Estado bueno en general desde el punto de vista nutricional y sanitario.

Se siguen realizando ecografías a las majadas y se comienzan las tareas preparatorias para la esquila preparto.

Aspectos comerciales

Está culminando en la mayoría de los sistemas criadores la venta de terneros .

En síntesis

Ganados entrando al invierno en buen estado corporal en todas las categorías.

Disponibilidad de pasto buena en general, aunque con diferencias entre zonas.

Calidad de los tapices naturales acorde con la época del año.

RIO NEGRO

En la madrugada del día jueves se registraron lluvias de 10 a 17 mm en las 9ª y 10ª seccional policial (este), 25 mm en la 7ª seccional policial (Paso de la Cruz), 25-40 mm 5ª seccional policial (oeste), y 27 mm en la 3ª seccional policial (ruta 2, km 303).

Aguadas

La situación de agua de abrevadero para los animales en la mayoría de los casos no presentaría mayores problemas. Con las lluvias anteriores se lograron volúmenes suficientes.

Pasturas naturales y sembradas

La cantidad de forraje para la época es buena en los casos donde no están pasados de carga, pero la calidad de las mismas ha disminuido. Pero en general, la situación es buena para la época.

Los verdeos y praderas se encuentran en muy buen estado, con buenos aportes de forraje.

Vacunos

La condición corporal en general de los rodeos es muy buena.

Las categorías de invernada se ven con un estado muy bueno.

En muchos predios se comenzó la suplementación de invierno debido a la perdida de calidad de las pasturas mencionada anteriormente.