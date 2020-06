Entrevista a Soledad Ferreira

Soledad Ferreira se formó en el Centro de Diseño Industrial, es Diplomada como Estratega de la Comunicación Visual en la Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe, México D.F. Asistió al ciclo de Presentaciones y Conferencias «Diseño en Barcelona: Realidad y Perspectiva» en EINA, Escola de Disenny i Art, Barcelona, España. Ha participado en cursos y congresos de Diseño, Marketing, Packaging y Comunicación en Uruguay, Argentina, Paraguay y España.

Fue docente de las asignaturas Semiótica y Técnicas y Tecnologías de Impresión en la carrera Técnico en Diseño Gráfico (U.T.U.).

Primero de forma independiente y luego ampliando el equipo, ha desarrollado y dirigido proyectos de diseño y comunicación en Salto y en la región. Hoy dirige en «Pigmento» a un valioso grupo humano, formado por Iván Funes, Horacio Mendoza, Ruben Flores y Andrea Martierena.

- ¿Cómo comenzó este largo camino?

– Decir que yo estudiaba diseño en aquellos años era rarísimo, si bien hoy hablar de diseño es bastante habitual y que está en el vocabulario de todo el mundo, antes no era así.

A través de las guías del estudiante conocí la Escuela, que cuando leí de qué iba, fue ver que eso era lo que yo quería hacer, cerraba perfecto.

Había que dar examen de ingreso, logré entrar y eso era todo un tema porque había pocos cupos, 25 por año. Cursé todos los años, solo me faltó presentar la tesis, y como yo un montón porque en nuestra carrera solo terminaban los que se iban al exterior, al menos en esa generación, porque en ese entonces no había mercado en Uruguay para lo que habíamos estudiado, salvo que fueras un hijo de empresario.

En mi órbita era como todo muy complejo, pero termino de hacer el desarrollo de un producto, me quedaba presentar la tesis final, vengo ese verano a Salto, me sale un trabajo, empiezo entonces enseguida a trabajar en diseño gráfico, porque nuestra formación incluía la gráfica como parte del diseño del producto. Ahí empecé a formarme en el área del diseño y la comunicación.

- Aprovechó la oportunidad que se le presentó de trabajar…

– Por decirlo de alguna manera, sí. Incluso en Salto no existían diseñadores con formación. Había gente buena, pero de forma autodidacta.

Hoy existen impecables escuelas y hasta formación online que le permiten a la gente poder avanzar.

- ¿Estamos hablando de las áreas de marketing y publicidad?

– Hablamos del área del diseño y de la comunicación visual, ese es el término, que es complementario del marketing, del área de las ciencias de la comunicación. Así como el marketing necesita de la comunicación visual, ésta última necesita delineamientos de marketing.

Todo se complementa. Entonces, empecé a trabajar en ese rubro en diario Cambio, fue mi primer trabajo, era el año 97, 98. Aprendí mucho diseño editorial, si bien ya tenía los fundamentos y la parte teórica. Después me gané una beca de la OEA, fui a México, donde me terminé de formar en comunicación. Ahí mi lado se fue mucho más para la comunicación visual.

En 2002, con la crisis, vuelvo a armar una oficina en la casa de mis padres. En 2006 empieza Horacio (Mendoza), o sea que hace un montón de años que trabaja conmigo.

En 2008 nos mudamos a una oficina, hasta ese momento hacíamos el trabajo y firmábamos con mi nombre, aunque en ese momento ya éramos cuatro personas trabajando.

Yo por naturaleza soy muy horizontal, y no me parecía bien que el producto que generábamos trabajando en equipo terminara con la firma de una sola persona, por eso es que ahí les propuse buscar un nombre entre todos, es cuando surge el nombre de «Pigmento», para identificar el estudio, eso fue en 2009.

- ¿Por qué Pigmento?

– Ese trabajo lo delegué en mis funcionarios, buscaba que hubiese mucho sentido de pertenencia con el nombre, y me pareció que el mejor camino era que lo elaboraran y generaran el proyecto ellos.

El pigmento se refiere a lo que da color, cada cosa tiene un color y una personalidad a través del pigmento. Ellos me lo fundamentaron, hicieron todo como si yo fuese un cliente, me encantó la idea, me lo vendieron bien y así surgió Pigmento, aunque la empresa formalmente ya estaba armada desde 2005.

- Pigmento es reconocida en estos últimos años por la organización y coordinación de lo que primero fue el Día del Centro y que luego se sumó la Zona Este…

– En realidad, nosotros siempre fuimos del palo de la comunicación visual con mucho enfoque en lo empresarial, no tan vinculado en el área del comercio local.

En 2009 comenzamos a tomar otra forma, ya había habido llamados del Centro Comercial para la gestión del Día del Centro, ya nos habían invitado por la época de la Auto Promo, pero en ese momento no nos sentíamos preparados, porque todo en lo que nos metemos, lo hacemos con mucha responsabilidad de saber si lo podemos hacer, de lo contrario no lo hacemos.

Pero una vez que nos organizamos como empresa desde el punto de vista administrativo, nos sentimos más libres de poder trabajar en lo que realmente nos gusta, armamos un proyecto luego de analizar bien cómo se llevaban adelante las jornadas del Día del Centro hasta ese momento, miramos qué cosas eran las importantes, por qué se desvirtuaba, la gente no entendía cuál era el objetivo del Día del Centro, trabajamos también sobre eso, en definir claramente cuál era el objetivo del Día del Centro, trabajamos bastante en marketing. Hicimos entonces una propuesta, y desde ese año, 2010, somos nosotros que venimos gestionando el Día del Centro.

Lo primero que pusimos en claro es que el Día del Centro se trataba de tener un día para comprar, si bien podés pasear, incluso recuerdo que algunas veces se hizo peatonal. También estaba aquello de que los comercios estaban un día y al siguiente no, entonces propusimos hacer un contrato anual con los locales.

También buscamos optimizar recursos económicos y comunicacionales, por aquello de que si hacíamos un folleto promocionando el Día del Centro sabíamos que podríamos usarlo todo el año.

- ¿Es consciente que se transformó en la cara visible del Día del Centro y de la Zona Este?

– (Se sonroja) Soy la figurita repetida, eso me quedó claro, pero es importante hacer esa recorrida por los medios cosa de poder dejar en claro detalles de ese día en particular. Recuerdo que una vez estaba en el supermercado con mi pareja, y vino un señor y me dice, «usted es la del Centro Comercial», «ah sí, ¿vio que soy mucho más linda en persona?» (risas).

De alguna manera tenía que zafar, pero este señor llama a su mujer a los gritos, «era ella, era ella!!». Recién ahí dimensioné, no porque me considerara una star, pero mientras yo veía que salir en los medios era una parte de mi trabajo y de mi rutina, el señor, que en mi vida lo había visto, se ve que veía mi cara (risas). Es difícil, es algo que hemos intentado no personalizar, pero es realmente complejo.

- Este año es excepcional, la mayoría de los comercios tuvo que cerrar sus puertas, con una situación económica complicada y ahora está la expectativa de este nuevo tiempo de apertura en la vida comercial, ¿cómo ve este tiempo?

– Fue todo un tema. Vale aclarar que, si bien este proyecto del Día del Centro es muy visual, no es el único proyecto de Pigmento, necesitamos de otros proyectos para subsistir como estudio de diseño.

En nuestro trabajo hay muchos tipos de clientes de muy diferentes áreas. Nosotros podemos trabajar en vino, en packaging, en un paquete de fideos, en un tetra brik para un jugo de arándanos. Después llega octubre, tenemos los remates ganaderos. Después llega tal fecha y ya sabés lo que viene.

El tipo de cliente tiene demandas puntuales en determinados períodos del año. Después tenés el cliente que llega, realiza una tarea, se va y no vuelve nunca más. Tenemos aquellos clientes que mantienen una continuidad permanente, que son los que rediseñan todo el tiempo su marca, nos piden contenidos, y hoy es muy diverso el tipo de producto que se puede llegar a brindar.

Entonces, tenemos productos estrictamente digitales, tenés lo que hace a comunicación, tenés que ayudar al cliente en otras cosas, tenés web y tenés lo que luego es tangible, como un catálogo como el que hicimos para CTM.

Volviendo entonces al Día del Centro, como ves, es una parte de nuestro trabajo en Pigmento. Por eso nosotros lo protocolizamos, es decir, definimos un protocolo para el Día del Centro que nos permitiera saber que la semana previa al Día del Centro es intensa. Pero pasa esta jornada, cerramos la cortina y pasamos inmediatamente a otra cosa. El Día del Centro es un cliente más de nosotros, uno de tantos.

- ¿Cómo ha sido este año?

– Sin duda que fue un cimbronazo muy contundente.

El 13 de marzo aparecieron los primeros casos, y al día siguiente en Pigmento coordinamos, y el lunes ya dos compañeros no vinieron para cuidarse ellos y a sus familias.

Lo hablamos entre todos, la idea era que todos estuviéramos cómodos con la decisión que adoptáramos, teníamos que seguir trabajando para poder vivir.

Venimos Horacio, Iván y yo, subimos todo a la nube y seguimos trabajando cada uno en su casa, tuvimos reuniones por zoom para hacer las coordinaciones y este lunes 1° de junio retomamos nuestra actividad presencial acá en la empresa. Varios proyectos quedaron congelados por lo obvio de lo que estaba pasando que recién ahora estamos retomando y comenzando a conversar.

Retomo de la pregunta anterior lo del Día del Centro, porque hemos mantenido una vinculación permanente con el Centro Comercial, tuvimos un montón de reuniones en este proceso del repensar cuándo podrían estar dadas las condiciones sabiendo que no estaban dadas pero que era todo muy dinámico.

Ya sobre fines de mayo se empezó a plantear la posibilidad, aunque necesitábamos tener la tranquilidad de que estaban dadas determinadas condiciones, pero eso nos lo tenían que decir los organismos pertinentes.

Así fue que nos reunimos con la policía, con la intendencia, con el Ministerio de Salud Pública, con el Centro Comercial y nosotros en el área de la comunicación habiendo hablado ya con los comerciantes.

Ellos nos plantearon determinados elementos, sobre todo enfocándonos en qué les interesaba más hablar en la comunicación. Fuimos muy claros con la exigencia del protocolo.

En este aspecto la semana pasada fue súper intensa, así que vamos a tener las primeras jornadas este jueves 11 y viernes 12 de junio, y lo hacemos con el compromiso que de acá hasta fin de año, aquellas compras que se realicen con OCA durante las jornadas del Día del Centro y de la Zona Este tendrán siempre un 25% de descuento.

- ¿Cómo piensa que será de aquí en más?

– Mi percepción es más como cliente que como empresaria. Pienso que la reactivación será lenta. Antes, el sinónimo de éxito era la aglomeración de personas, en todos los ámbitos era así.

O sea, un proyecto comercial era exitoso si se llenaba de gente, si no dabas abasto o si en un concierto se agotaban las entradas. Hoy tenemos que aprender a cómo ser exitoso sin aglomeración. No es sencillo.

PORTFOLIO DE SOLEDAD FERREIRA

En pareja desde hace 20 años. Es del signo de Libra. De chiquita quería ser lo que es ahora. Se confiesa hincha de Pigmento.

¿Una asignatura pendiente? Viajar más.

¿Una comida? Lasaña casera que hace su madre.

¿Un libro? El último que leí, «Mil de fiebre» de Andrés Ferreira Hackembrush.

¿Una película? Matrix y Los puentes de Madison.

¿Un hobby? Coser y el crochet.

¿Qué música escucha? Soy muy amplia, este fin de semana escuché tango, bossa nova, Jaime Roos, pero en general me gusta mucho la música uruguaya.

¿Qué le gusta de la gente? El intercambio de opiniones.

¿Qué no le gusta de la gente? Que me abrumen.