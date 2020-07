Escritorio Cánepa participa hoy con buenos lotes

De forma virtual se realizó ayer la primera jornada del 222 remate de Plazarural

Francisco Cánepa, director del escritorio Ruben F. Cánepa analizó que fue un muy lindo el remate el de ayer, donde se lograron valores muy similares al remate anterior de Plazarural, destacando que algunas categorías tuvieron subas como fue el novillo de más de 3 años (7,5%) y la vaca de invernada (3,8%).

El rematador consideró que fue un remate dinámico, ágil, con una buena tendencia, notándose más interés por ganados más pesados, principalmente en los novillos.

Cánepa entendió que «la tendencia está marcada» para hoy, agregando que en este remate incidió que los precios de la hacienda gorda están firmes.

BUENOS LOTES PARA HOY

En la presente jornada desde la hora 9.00 se ofrecerán 1.421 terneras, 623 vaquillonas de 1 a 2 años, 182 vaquillonas de más de 2 años, 2.542 vientres preñados, 121 vientres entorados y 619 piezas de cría.

El escritorio Ruben F. Cánepa estará participando con hoy con varios lotes, destacándose de Estancia Cerro Pelado un vaquillonaje negro excepcional; un ganado que no sale a la venta comúnmente y en esta oportunidad acompañará a la firma, se trata de un vaquillonaje que no pensaban venderlo y que está con peso de entore, explicó Cánepa.

Además de estancia Miguel Antonio destacó vientres preñados, un vacaje pesado, también acompañan otros lotes de ganados en Canelones y en Salto.

«Una oferta muy buena en cuanto a calidad», destacó el martillero.

«Estamos a las órdenes desde el escritorio en el 473 25401 o 099 731 257, por cualquier consulta», indicó y recordó la posibilidad de realizar la preoferta, para ello, quienes no sepan cómo hacerla solamente deben solicitarlo al escritorio y allí se lo hacen.

Recordó también el 2% de descuento por pago contado, y añadió que hay que estar atentos a los vientres preñados porque hay varios lotes que pueden salir con 6 meses, y también la herramienta de Fideicomiso Plazarural que es sumamente interesante.

«Se les brinda todo el servicio posible para que puedan operar», expresó e hizo extensiva la invitación a participar de este evento.

VALORES

Terneros menos 149 kg; 2,48, 2,16, 2,36 (314,56)

Terneros entre 140 y 180 kg: 2,44, 2,07, 2,19 (358,21)

Terneros más 180 kg: 2,25, 1,93, 2,17 (421,86)

Terneros: 2.54, 1.93, 2.17 (384,72)

Terneros/as: 2.34, 1.86, 2.02 (303)

Novillos de 1 a 2 años: 2.06, 1.775, 1.85 (517,47)

Novillos de 2 a 3 años: 1.92, 1.73, 1.83 (578,41)

Novillos más 3 años: 1.77, 1.70, 1.74 (670,11)

Holando: 1,50 (567)

Vacas de internada: 1.51, 1.30, 1.42 (529,89)