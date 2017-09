Informe sobre la situación agropecuaria nacional:

El informe sobe la situación agropecuaria nacional elaborado por técnicos del Plan Agropecuario, correspondiente al período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de agosto del presente año establece que las temperaturas fueron superiores al promedio histórico, las precipitaciones fueron normales para la época y se registraron heladas poco intensas. En la región Este y Litoral Norte se registraron al final del período, niveles de precipitaciones que ocasionaron desbordes de cauces naturales, y en algunos casos, roturas de alambrados.

La mayoría de las aguadas artificiales se mantuvieron colmadas y aquellas en las que faltaba agua, se recuperaron. Los niveles de los cauces naturales han sido altos, incluso registrándose desbordes de ríos y arroyos. Las pasturas naturales tuvieron tasas de crecimiento similares al promedio histórico durante este período en las regiones Litoral Centro y Litoral Norte, siendo mayores en la zona Este. Este año en particular, luego de un verano y otoño inusual respecto a los crecimientos de las pasturas naturales, se ingresó al invierno con altos volúmenes de forraje. Por este motivo, la disponibilidad durante el invierno ha sido superior a la registrada habitualmente en esta época. También, y en contraposición a lo que ocurre generalmente, no hubo pérdida de calidad del forraje, como consecuencia de las altas temperaturas, ausencia de heladas intensas y disponibilidad de agua en el suelo.

En el caso de los mejoramientos, se observó que muchos se comportaron de manera similar que el campo natural, registrando altas tasas de producción. Hubo situaciones donde la acumulación de forraje del otoño no permitió su desarrollo normal, pero actualmente comienzan a tener el crecimiento habitual para la época. Las praderas, en general, produjeron altos volúmenes de forraje, beneficiadas por las condiciones climáticas. En algunos casos se constataron problemas de piso, pero en general hubo un buen aprovechamiento del forraje producido. Los verdeos de invierno, principalmente los cultivos de raigrás, han aportado altos volúmenes de forraje, respondiendo de buena forma a la aplicación de urea. El estado corporal del rodeo en general era excelente al comenzar el invierno y continúa siendo bueno, incluso en aquellos predios que sistemáticamente se complican en esta época, no hay animales en mal estado. Comenzaron las pariciones de las vacas entoradas temprano y de vaquillonas, sin registrarse complicaciones. En cuanto a las recrías, en algunos predios las vaquillonas han tenido pérdidas moderadas, fundamentalmente en la zona Litoral Norte y Litoral Centro, por lo cual pueden no llegar en condiciones óptimas al próximo entore. En la zona Este, el estado de esta categorías, en general, es buena. Los ovinos tienen buen estado como consecuencia de las condiciones climáticas. Las esquilas preparto se realizan lentamente debido a las precipitaciones de los últimos días, que las han atrasado.

REGIONAL LITORAL NORTE

En la regional litoral norte (Artigas, Salto y Paysandú), el agua disponible en los suelos supera el 80% de la capacidad de almacenamiento, por lo que se puede decir que no es una limitante para el crecimiento de las pasturas.

En el caso de las pasturas naturales, las tasas de crecimiento en mayo, junio y julio, se sitúan prácticamente en el promedio histórico. Debido a lo sucedido desde enero en delante donde ocurrieron tasas de crecimiento muy elevadas, la disponibilidad de forraje a lo largo del invierno ha sido superior a la registrada habitualmente.

Sin embargo, la situación es variable de predio a predio, se ven situaciones donde la disponibilidad de pasto es muy baja donde se manejaron cargas animales elevadas durante el invierno como también predios donde hay remanentes, aunque se trate de pasturas con baja calidad que fueron quedando como rechazo de la buena producción de forraje del verano anterior.

PASTURAS MEJORADAS

Se observan implantaciones exitosas y altas tasas de crecimiento. Las praderas de más de un año cuentan con alta disponibilidad de forraje. Se nota buena presencia de plantas en mejoramientos de Lotus Rincón, aunque en algunos casos se complicó la limpieza del campo para favorecer la emergencia otoñal debido al exceso de forraje.

VERDEOS

Los verdeos de raigrás ofrecen altos volúmenes de forraje. Particularmente este año ha sido buena la respuesta a la aplicación de urea.

En general, praderas y verdeos han aportado altos volúmenes de forraje debido a las buenas condiciones ambientales de temperatura y humedad del suelo. Se logró darle una buena utilización a las praderas.

VACUNOS CRÍA

Comienzan las pariciones de las vacas de primer parto. En el rodeo multíparo se ven vacas que van a parir pronto y tienen condiciones corporales aceptables, en torno a 4. Se ve ganado en inferior condición debido especialmente a situaciones de baja disponibilidad de pasto y/o destetes retardados. La suplementación con alimentos proteicos (en sus diferentes presentaciones) con el propósito de mejorar la utilización del pasto endurecido, fue una práctica extendida entre los productores de distintas zonas del Basalto.

RECRÍA

Las recrías en general se vieron afectadas por la disponibilidad de pasto de baja calidad a la entrada del invierno, y los animales que no recibieron suplementos proteicos correctivos fueron perdiendo condición corporal llegando a perder entre 10 a 20 kilos en el invierno. En el comienzo de agosto se espera un cambio en la calidad de la dieta, esto se presagia de acuerdo a la notoria brotación de los campos.

OVINOS

Desde principios de julio, se ha venido desarrollando la esquila preparto. Esta última semana han sido interrumpidas por las lluvias y se comienza a generar cierto atraso en las fechas proyectadas por los productores. Cabe señalar, que se registraron algunas muertes de ovejas recién esquiladas en los últimos días, pero acotadas a algunos predios puntuales. La producción de carne, a través del engorde de corderos, se desarrolla con normalidad registrándose en algunos casos emprendimientos asociativos entre productores para la utilización de “puentes verdes”. Un tema de preocupación, es la recurrente ocurrencia de ataques de perros en distintos puntos de la región.

MERCADOS

El precio del ganado gordo tuvo su máximo valor en los últimos días de julio, para comenzar a descender al iniciar agosto. Sin embargo dicho descenso no se reflejó sobre las categorías de reposición.

AGRICULTURA

Los cultivos de trigo y cebada se encuentran en general en buen estado de desarrollo y sin problemas significativos desde el punto de vista sanitario. Las abundantes precipitaciones de principios de agosto, generaron preocupación a los productores, pero finalmente no sean han reportado mayores perjuicios.

Respecto a los cultivos de arroz, las reservas de agua en represas se encuentran completas. Se están realizando los laboreos, con algunos atrasos por lluvias, para preparar la siembra que comienza en la segunda quincena de setiembre. Continúan los inconvenientes del sector, ya que se proyecta una nueva zafra con márgenes negativos.

LECHERÍA

Desde el punto de vista forrajero, la situación general sigue siendo buena, resultado de las excelentes producciones de forraje logradas en otoño invierno. Consecuencia de ello, se tiene un impacto positivo sobre los costos de producción. Adicionalmente, el precio por litro de leche recibido por el productor, se ha incrementado sostenidamente en este período, mejorando la situación desde la crisis de precios del período pasado. No obstante, las mayores preocupaciones del sector pasan por la necesidad de hacer frente al importante endeudamiento generado en los últimos 2 años.