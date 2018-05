La nueva fecha que pasó y con Racing de Sayago conservando la punta en una de las llaves, en tanto Peñarol domina la suya. Los ganadores serán protagonistas de la final y el ganador clasificará para la edición 2019 de la Copa Sudamericana.

**********

SERIE “A”- Racing 9, Nacional y Cerro 8, Rampla Junioors y Wanderers 6, Danubio 4, Liverpool 2 y Fénix 1.

SERIE “B”- Peñarol 9, Defensor Sporting 6, River Plate 5, Progreso 4, Torque 4, Atenas 3, Boston River 3.

*********

LA FECHA QUE VIENE

(5ª-Torneo Intermedio).

Danubio vs Rampla Juniors; Cerro vs Wanderers; Liverpool vs Fénix; Nacional vs Racing; Progreso vs Atenas; Peñarol vs Torque; River Plate vs Bostón River.