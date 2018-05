Intermedio Segunda Fecha: GRUPO B

Ayer fue una tarde de sorpresa, en el inicio de la Segunda Fecha Progreso venció 4 – 3 a Peñarol, Torque dio cuenta de Atenas y River Plate también por la minima diferencia dio cuenta de Defensor.

DETALLE:

ATENAS 0 – TORQUE 1

En partido por la zona del descenso ganó Torque

Intermedio: Torque derrotó a Atenas de San Carlos 1-0 en duelo entre rivales directos por el descenso

Mauricio Gómez anotó un golazo de tiro libre para la victoria del equipo visitante, que acumula un empate y una victoria en el Intermedio.

Torque visitó a Atenas en San Carlos y se llevó de su viaje los tres puntos para permanecer invicto en el Torneo Intermedio, pasadas dos fechas de esta competencia.

El golazo lo marcó Mauricio Gómez de tiro libre. El futbolista de Torque colocó una pelota teledirigida contra el palo izquierdo del guardameta local. Laforia no tuvo nada que hacer con el remate preciso y ese gol valió un triunfo.

El partido fue de dominio de Torque que incluso tuvo con Santiago Scotto una ocasión previa al gol que tapó el guardameta del equipo carolino.

Atenas no repitió la actuación del encuentro anterior en el que derrotó a Defensor Sporting en el Franzini por 2-0 y se quedó con las manos vacías en su casa. Además entregó puntos contra un rival directo en la lucha por la permanencia. De hecho, este duelo reunió a los dos equipos peor ubicados en la tabla de promedios.

Gol: 35′ Mauricio Gómez (T).

River Plate derrotó a

Defensor Sporting 1 – 0

y manda en el grupo B.

River Plate 1 –

Defensor Sporting 0

En el complemento los darseneros equipararon el trámite y por ahí llegaron al gol a los 65′. Juan Manuel Olivera anticipó a Maulella ante un centro bajo de Boné y de zurda metió el balón abajo contra el caño.

Poco después del gol pudo haber empatado Defensor Sporting con un zurdazo de Rabuñal desde la medialuna que pasó cerca. Después fue incapaz de generar peligro el conjunto del Parque Rodó.

En definitiva, mejor Defensor en el Primer Tiempo, en el segundo fue todo de River Plate, la diferencia fue el gol.

Progreso 4 – Peñarol 3

Batacazo de Progresó dio vuelta a Peñarol y le ganó por 4:3 en el Parque Nasazzi

El salteño Palacios abrió el marcador para el aurinegro a los 3 minutos del comienzo, Progreso en desventaja decididamente asumió el protagonismo y concretó una remontada a todo gol y fútbol.

Toques, triangulaciones, rotación de pelota, profundidad y contundencia, las armas del equipo de Marcelo Méndez para desbordar por completo a un aurinegro que se vio superado, con una defensa y un mediocampo que no pararon a nadie, convirtió tres goles, que bien pudieron ser más, finalizando el primer tiempo 3 a 1.

Progreso arrancó mejor el segundo tiempo y dominó los primeros 15 minutos. Ignacio Lemmo marcó el gol cuarto gol y pintaba para goleada, pero vino la reacción aurinegra, , 652 Danilo Asconeguy en contra y a los 812 Fidel Martínez dejaron al aurinegro a tiro, Progreso se había recostado atrás y aguantó decretándose el 4 a 3 definitivo favorable a Progreso, un batacazo.

PROGRESO 4:3 PEÑAROL

Cancha: Estadio José Nasazzi. Jueces: Christian Ferreyra, Miguel Nievas y Daniel Castro.

PROGRESO 4: Carlos Techera, Danilo Asconeguy, Steve Makuka, Gonzalo Castillo, Mauricio Loffreda, Gonzalo Montes, Joaquín Gottesman, Ignacio Lemmo (792 Fabricio Santos), Federico Millacet, Alexander Rosso (762 Danilo Cócaro) y Gastón Colman (852 Carlos Canobbio).

Director técnico: Marcelo Méndez

PEÑAROL 3: Kevin Dawson, Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández, Franco Martínez, Marcel Novick (462 Rodrigo Rojo), Cristian Rodríguez, Fabián Estoyanoff, Cristian Palacios (612 Fidel Martínez) y Maximiliano Rodríguez (462 Gabriel Fernández).

Director técnico: Leonardo Ramos.

GOLES: 32 Cristian Palacios (Pe), 102 Danilo Asconeguy (Pro), 232 Gonzalo Montes (Pro), 352 Ignacio Lemmo (Pro), 532 Alexander Rosso (Pro), 652 Danilo Asconeguy (Pro) en contra, 812 Fidel Martínez (Pe).

ASI SIGUE LA SEGUNDA FECHA:HOY DOMINGO 13 DE MAYO POR EL GRUPO A

Fénix – Rampla Juniors

Cancha: Parque Capurro. Hora: 10:15 (TV).

Jueces: Federico Modernell, Carlos Barreiro y Marcelo Alonso.

Wanderers – Racing

Cancha: Parque Viera. Hora: 15:30.

Jueces: Andrés Cunha, Mauricio Espinosa y Pablo Llarena.

Liverpool – Danubio.

Cancha: Estadio Belvedere. Hora: 15:30.

Jueces: Daniel Fedorzcuk, Sebastián Silvera y Hugo Collazo.

Cerro – Nacional.

Cancha: Estadio Luis Tróccoli. Hora: 15:30 (TV).

Jueces. Leodan González, Richard Trinidad y Horacio Ferreiro.