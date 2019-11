Nacional (76) – Salto Uruguay (75)

Cierre de partido agónico, “apretado”, y “caliente”, anoche en el gimnasio tricolor para lo que fue la victoria local de Nacional ante Salto Uruguay en cifras de 76 a 75. El partido muy parejo, el primer cuarto cierra con parcial 21 a 16 en favor del “decano”, con buen juego colectivo, buena defensa, y reparto de goleo, ante un tricolor que solo tenía en Luca Cattani a su hombre más destacado. En el segundo cuarto mejora Nacional, básicamente desde lo defensivo, allí aparece la rotación de “bola”, las penetraciones y descargas, y también el reparto de goleo, para colocar un parcial de 18 – 7 en favor del local, ante un “decano” que se quedaba sin gol, y no podía contrarrestar el mejor juego del rival en este cuarto. Se van al descanso largo al cabo del primer tiempo con la pizarra marcando 34 a 28 en favor del tricolor. En el tercer cuarto el partido se hace parejo, se reparten errores, tanto en defensa como en ataque, por el lado de Salto Uruguay las “bombas” del juvenil Bautista Chiesa y el trabajo a destajo en la “pintura” de César Paulino, mientras que por el lado del tricolor se repartía el goleo, para cerrar el tercero con parcial de 24 – 16 en favor del visitante, y el electrónico marcando 52 a 50 en favor del “decano”. El último cuarto sin dudas el más emotivo, Cardozo y Cattani tomando las riendas del juego por el lado local, mientras que el albiceleste tenía en las “bombas” de Agustín López más allá de los 6.75, y los libres de Chiesa su aporte goleador. A falta de 30 segundos lo gana Salto Uruguay 71 – 68, el partido ingresaba en su recta final, a falta de 17 segundos lo seguía ganando el “decano” y parecía se quedaba con el punto, pero en la última bola la conversión de Belase corrigiendo le otorga el agónico triunfo al tricolor. Parecía se lo llevaba Salto Uruguay, lo terminó ganando Nacional, y debemos citar algún segundo que no corrió el reloj, algún fallo arbitral que no entendimos, las protestas airadas y reiteradas de jugadores y entrenadores de ambos equipos, para que el clima se hiciera “caliente” dentro y fuera del rectángulo de juego al finalizar el partido. Existe una denuncia estampada al dorso del formulario, y no mucho más para lo que fue la victoria agónica de Nacional anoche ante un rival que lo complicó siempre más de la cuenta, y estuvo muy cerca de quedarse con el punto.

DANIEL SILVEIRA

ASÍ PASÓ

Escenario: Gimnasio de Nacional.

Público: 100 personas.

Árbitros: José G. De los Santos – Eduardo Fernández (Regular).

NACIONAL (76): Mariano Techeira 10, Ignacio Cardozo 17, Luca Cattani 23, Dionisio Rodríguez 3, Nahuel Bono 4. (Inicial), Gianno Belase 10, Agustín Méndez 9, Ivo Dos Santos, Lorenzo Guimaraens. D. T: José L. Testa.

SALTO URUGUAY (75): Nicolás Barla 12, Bautista Chiesa 15, Pablo De los Santos 18, Franco Fagúndez 4, César Paulino 14. (Inicial), Lautaro Olivera 1, Agustín Vásquez, Agustín López 11, D, T: Martín Biassini.

POR CUARTOS:

1º CTO: (N 16 – SU 21), 2º CTO: (N 34 – SU 28), 3º CTO: (N 50 – SU 52), FINAL: (N 76 –SU 75).

El mejor jugador de la

cancha: Luca Cattani.

El mejor de Salto Uruguay: Bautista Chiesa.