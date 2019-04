Las categorías Sub 14 y Sub 15 del Club Atlético Universitario vienen disputando en Paraguay una serie de amistosos ante equipos guaraníes.

La agenda de partidos es intensa, comenzó el pasado lunes con los juegos ante Cerro Porteño en el gran Complejo que cuenta el equipo azulgrana de la capital paraguaya.

Ayer fue el turno de los partidos ante Libertad, más allá del resultado, es importante la experiencia que los chicos vienen asimilando.

Para el jueves se vendrá Olimpia en ambas categorías y el viernes será el cierre en lo deportivo ante el club General Díaz.

Ayer por la tarde fueron a visitar la sede de la Conmebol ubicada en las afueras de Asunción, vale señalar que la delegación roja se está alojando en la Escuela Solar de Artigas.

PARTIDOS

Los resultados hasta ahora y los partidos que se vienen en ambas categorías:

Lunes 15 de abril.

Sub 14: Universitario 1 – Cerro Porteño 2.

Sub 15. Universitario 1 – Cerro Porteño 1.

Martes 16 de abril.

Sub 14: Universitario 1 – Libertad 3.

Sub 15: Universitario 1 – Libertad 3.

Jueves 18 de abril.

Universitario vs. Olimpia.

13:30 hs. Sub 14 y 15:30 hs. Sub 15.

Viernes 19 de abril.

Universitario vs. General Díaz.

7 hs. Sub 14 y 9 hs. Sub 15.