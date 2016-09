A los neutrales no les tembló el pulso. Trasmitieron la necesidad urgente a los clubes, «para evitar cualquier riesgo económico a la Liga, porque es necesario que la Liga recaude».

Por esa razón, el lunes de la semana pasada antes de la sesión del Consejo Superior, la insistencia con todo el vuelo posible. Ocurre que se venía en el horizonte, Gladiador y Salto Nuevo. Los directivos de la entidad del Barrio Artigas podían defender la condición de locales. Sin embargo se atendió el reclamo de los neutrales. El presidente de la Liga, WALTER MARTÍNEZ, no ocultó ante cronistas de EL PUEBLO, un apunto básico, «porque en los clubes tienen que entender que el Dickinson no puede permanecer dos o tres domingos de puertas cerradas, sin fútbol. La recaudación en el Dickinson es de beneficio para la Liga y la Liga son los clubes.

Pero además a esta altura de los hechos, nadie podría discutir que en el estadio, la posibilidad de una asistencia mayor, siempre es posible. No solo por la seguridad, sino por la comodidad. También hay que pensar en el aficionado. Es el que va o no va al fútbol».

UN DOBLETE A CUENTA

El hecho es que para los neutrales de la Liga Salteña cuando el fútbol se afronta en el Dickinson, la clave pasa «por jerarquizar la doble jornada. Que los dos partidos importen y en lo posible se trate de equipos con poder de convocatoria. Eso sería siempre lo ideal».

No por nada en la fecha que pasó, de arranque Salto Uruguay y Universitario, para rematar con el partido de Gladiador-Salto Nuevo. La venta de entradas superó el millar y la recaudación bordeó los 140 mil. Por lejos, el rescate mayor a ese nivel desde que despuntó la temporada en el fútbol de la Divisional «A». Y a su vez el presidente de la Liga, concluyó en otra certeza, «porque jugar en el Dickinson y en estas condiciones, es captar nueva clientela, que es lo que al fútbol salteño le está faltando. Vamos a insistir con estas propuestas y si podemos tener siempre a mano la voluntad de los clubes, es lo mejor que puede pasarnos a todos los que tenemos relación con el fútbol y sobre todo, el poder de decisión correspondiente».

De lo que no hay dudas es que el registro gráfico de EL PUEBLO el pasado domingo en el Parque Dickinson, es irrefutable. El hincha de Salto Nuevo en la Tribuna del Este. Todo dicho, gente y gente. No hay caso: el Dickinson sabe de un embrujo especial.