La compra de tierras y nuevos formatos de producción, la ley de cotitularidad de parejas y cambios en la norma de creación de 1948 son parte de las iniciativas que provocaron un cambio sustancial desde 2005 en el Instituto Nacional de Colonización (INC), destacó su presidenta, Jacqueline Gómez. Esa estrategia posibilitó agregar desde entonces 133.000 hectáreas para satisfacer la demanda de 3.000 familias en todo Uruguay.

Tierras para el trabajo de familias y asalariados

El 72.º aniversario de su creación «encuentra al INC en uno de los mejores momentos de su historia, gracias a que en 2005 se definió e implementó una política clara hacia la producción familiar y los asalariados rurales», dijo Gómez a la Secretaría de Comunicación Institucional.

Esa estrategia ha permitido desde entonces agregar 133.000 hectáreas de tierras para el manejo del instituto, con lo cual se pudo dar respuesta a las demandas y arrendar parcelas a más de 3.000 familias en distintas partes de Uruguay, explicó.

La titular del INC agregó que otro de los logros concretados en 2019, tras años de trabajo, fue el llamado a adquisición de tierras para jóvenes, en atención a la problemática del relevo generacional y la necesidad de que esa franja etaria forme familias que permanezcan en el medio rural con un proyecto de vida y de trabajo.

Ante el cambio de gobierno del 1.º de marzo, Gómez proyecta como desafíos para las nuevas autoridades del INC seguir con la promoción de compra de tierras y adjudicar por concurso arrendamientos para poder satisfacer la demanda pendiente. Cada año se presentan 1.700 familias a los llamados del organismo, por lo que es «imposible cumplir con todos», admitió.

Otras líneas de continuidad incluyen favorecer los parámetros técnicos, económicos y productivos de los colonos, las políticas concretas para jóvenes, las estrategias diferenciadas para mujeres rurales y la promoción de proyectos vinculados a las compras públicas del plan nacional de agroecología, complementó.

Gómez entiende que se debe mantener la inspección y el control del cumplimiento de la ley n.º 11029 por parte de los colonos, la articulación entre la producción primaria y la comercialización.

Enfatizó, además, que el INC debe seguir profundizando y llevando adelante el financiamiento para los emprendimientos productivos que desarrollan en las tierras del Estado los grupos familiares, así como el acuerdo con el Banco de la República Oriental del Uruguay de una línea concreta para los colonos.

En los últimos 15 años de gestión se invirtieron más de 300 millones de dólares y se desarrollan 3.647 emprendimientos económicos por parte de 5.583 colonos. En la actualidad, el organismo cuenta con 610.304 hectáreas de tierra, el 62 % de las cuales son de propiedad estatal y el resto arrendadas.

