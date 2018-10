Clausura: Se jugó la penúltima fecha: Nacional le dijo adiós a la punta de la Anual

Se completó la penúltima fecha, Nacional en Maldonado empato 2 a 2 con Atenas y perdió la punta de la Anual y Atenas perdió la categoría, también empataron Danubio – Fénix y Cerro Wanderers, mientras que Boston River le ganó a Defensor y Liverpool a River Plate.

DETALLES:

Perdieron los dos: Nacional hipotecó la Anual y Atenas se fue a Segunda.El tricolor dejó dos puntos en forma inesperada en la visita a los carolinos y quedó segundo en la acumulada, mientras que para el conjunto local significó perder la categoría.

EL PARTIDO

Atenas salió dispuesto a jugar en campo rival en el inicio del encuentro, pero de inmediato Nacional se adueñó de la pelota y del trámite. El tricolor tuvo la primera jugada clara de gol a los 6’ con un muy buen centro de Guillermo Cotugno desde la derecha y un gran cabezazo de Tabaré Viudez que reventó el horizontal.

En el rebote, Luis Aguiar no pudo pegarle bien y rechazó la defensa.Pero esas oportunidades que tuvo, el tricolor no las aprovechó y Atenas, que llegó poco, lastimó.

A los 25’ y tras un córner, Marcos Angeleri la tocó con la mano y Bentancor no dudó en sancionar penal.

Federico Castellanos definió notable desde los 12 pasos y puso el 1-0 para el equipo de Ricardo Ortíz.

A los 43’, José Álvarez armó una gran jugada personal por la izquierda del ataque, encaró hacia el medio y remató desde afuera del área.

Luis Mejía dio rebote y apareció Lucas Rodríguez para poner el 2-0 de Atenas.

SEGUNDO TIEMPO

En menos de cinco minutos, el tricolor generó tres situaciones de peligro con un tiro libre de Aguiar, un cabezazo en el palo tras un córner y un remate del “Canario” que atajó Nahuel Suárez para impedir el descuento.

Nacional siguió yendo al frente y a los 56 tuvo su premio. Guillermo Cotugno mandó un centro desde la derecha y apareció Sebastián Fernández para poner de cabeza el primer tanto del tricolor en la noche fernandina. El equipo del “Cacique” dominaba y seguía generando peligro sobre el área de un Atenas que solamente tenía como arma el contragolpe para lastimar a su rival. En el cierre del encuentro, el árbitro Javier Bentancor perdió el control del partido. Atenas demoró varias jugadas, sus futbolistas caían al piso y eso llevó al enojo de todo Nacional.Mientras tanto, el tricolor seguía buscando el empate hasta que a los 85’ el “Chory” Castro encaró hacia el medio, mandó la pelota al área, Sebastián Fernández la bajó y le quedó a Rodrigo Erramuspe, quien se vistió de “9” y definió notable para poner el 2-2 y hacer explotar a todo el Campus de Maldonado. Nacional quedaba a un gol de la victoria pero no llegó nunca se adueño del Campus en un encuentro en el que Atenas perdió la categoría y el tricolor la punta de la Tabla Anual a falta de una fecha para la finalización del Torneo Clausura.

ATENAS 2 – NACIONAL 2

Atenas y Nacional igualaron 2:2, en el Estadio Burgueño de Maldonado, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

DETALLE:

ATENAS 2:2 NACIONAL

Cancha: Estadio Domingo Burgueño de Maldonado. Jueces: Javier Bentancor, Carlos Pastorino y Gino Cottini.

ATENAS 2: Nahuel Suárez, Andrés Rodales, Rodrigo Cabrera, Emiliano Techera, Renzo Rabino, Lucas Rodríguez (81′ Maximiliano Pereyra), Carlos Keosseian, Jim Varela, José Alvarez (61′ Francisco Usúcar), Jordan Mosquera y Federico Castellanos (65′ Maximiliano Sigales). Director técnico: Ricardo Ortiz. Suplentes: Sebastián D’Angelo, Emiliano Colombo, Gustavo Pintos y Santiago Barboza.

NACIONAL 2: Luis Mejía, Guillermo Cotugno, Marcos Angeleri, Alfonso Espino, Rodrigo Erramuspe, Luis Aguiar, Santiago Romero, Leandro Barcia (46′ Gonzalo Castro), Tabaré Viudez (74′ Brian Ocampo), Sebastián Fernández y Pierre Webó (46′ Gonzalo Bergessio). Director técnico: Alexander Medina. Suplentes: Esteban Conde, Rafael García, Sebastián Rodríguez y Gabriel Neves.

GOLES: 26′ Federico Castellanos (A) de penal, 43′ Lucas Rodríguez (A), 57′ Sebastián Fernández (N), 86′ Rodrigo Erramuspe (N).

Expulsado: 87′ Federico Castellanos (A).

LOS OTROS RESULTADOS DE LA FECHA

DANUBIO 1 –FÉNIX 1

.LIVERPOOL 4 RIVER PLATE 1

BOSTON RIVER 3-DEFENSOR SPORTING 1

CERRO 1 -WANDERERS 1