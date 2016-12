En su momento, la OFI (Organización de fútbol del interior) repartió comunicados en las distintas Ligas departamentales llamando a formar selecciones de la categoría Sub 14 para jugar un segundo torneo de esta categoría.

Aquí en Salto se vio con buenos ojos esa posibilidad, pero luego se desechó y se optó por seguir trabajando con la Sub 15.

SELECCIONES SUB 14

El torneo ya comenzó. Se hicieron cinco sedes fijas con los siguientes detalles.

SEDE GUICHÓN

Estadio Municipal de Guichón: Juegan Guichón, Paysandú y Carmelo (Colonia)

SEDE DURAZNO

Estadio “14 de Octubre”. Allí juegan Durazno, Tacuarembó y Florida.

SEDE SARANDI DEL YI

Estadio “Juan Ramón Carrasco”. Juegan Sarandí del Yi, Vergara y Treinta y Tres.

SEDE LAVALLEJA

Estadio “Juan Antonio Lavalleja”. Juegan Minas, Rocha y Maldonado.

SEDE SAN JOSÉ

Estadio Castro Martínez Laguarda. Juegan San José, Nueva Helvecia y Ecilda Paulier.

-Clasificaron a la segunda fase los 5 ganadores de series y el mejor segundo de las 5 series.

-Con las seis selecciones clasificadas, se formarán dos Series de 3 por cercanía geográfica. Cada grupo jugará una rueda, todos contra todos en caracter de local y visitante.

-La final la jugarán los dos ganadores de estas series, ya sea por puntos o diferencia de goles. Se jugará un solo encuentro final con la localia de quien haya obtenido mejor puntaje en la ronda anterior. De haber empate en los 80 minutos reglamentarios de la final, se definirá el titulo por tiros penales y sin jugar alargues.

>>SUELE OCURRIR

En Durazno están en marcha las dos selecciones que jugarán desde el próximo 14 de Enero el torneo de OFI. La novedad que nos acercan colegas de aquella ciudad, fue que en el Estadio “14 de Octubre” donde se tendrían que mover las dos selecciones, noches pasadas no tenía luz y hubo que salir a correr por los accesos a la ciudad vde Durazno.

>>MÁSTER EN DURAZNO

El fútbol Máster de la Liga de Durazno y según los colegas de “El Acontecer”, está llegando a su fin de esta temporada. Los encuentros finales son entre Centanario y Villa Barza. Pero también apuntan a querer formar una selección de esta categoría para salir a jugar encuentros amistosos.