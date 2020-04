Nada de lo previsto, fue posible aplicar.

No hubo para la Liga Salteña de Fútbol, margen de maniobra. Porque además, todo se desplomó casi sin anestesia. En menos de 24 horas las resoluciones comenzaron a ganar espacios. Ningún gradualismo. Ahora y ya.

Entonces, la parálisis total en el deporte que fuese. Las pretemporadas de los clubes, en un cono de sombras. Nada fue prolongable. Ni acción ni reacción.

Solo acatamiento.

Con el presidente de Salto Uruguay, DANIEL SCHIAVI, otro enfoque que no es menor: tiempos de futuro más o menos inmediatos, aunque el presidente admite que tampoco es fácil jugar todas las cartas del mazo. Sin embargo, razones que va hilvanando.

Las tiene. La expone.

«Uno se pregunta: ¿quiénes más sufren esta consecuencia? Mucha gente que vive en los barrios, porque pueden depender del día a día. El no trabajo va significando complicaciones en la economía familiar. Pero planteado en términos más generales, en medio de deudas que pueden acumularse a esas tantas personas que de repente son clientas del fútbol y que permanecen en el Seguro de Paro, ¿van a pagar una entrada para ver fútbol? ¿Pueden disponen de 800 o 1.000 pesos por mes para ir a la cancha?.

Lo primero que pretenderán es regularizar sus situaciones y después ir viendo que es posible. Es seguro que el fútbol no estará entre las prioridades. Esta realidad nos complica a todos y no perdona a nadie. Ningún área está al margen del perjuicio. Es hora de comenzar a entenderlo».