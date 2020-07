Licenciada en Psicología Gabby Recto Álvarez

Gabby Recto Álvarez es Licenciada en Psicología y Magister en Primer Nivel de Atención en Salud, con un recorrido por la Psicología Social Comunitaria, “que de alguna manera la coloca en el compromiso ético de generar espacios saludables”. Junto a Carolina Fernández Delbuono y el Lic.José Pedro Fuentes Rapetti , llevan adelante el proyecto integral – de alcance nacional e internacional denominado Pequeño Universo.

Álvarez es una de las responsables del proyecto de redes Pequeño Universo, que surge a su iniciativa relativa a promover espacios en donde existen encuentros, intercambios, donde la otra persona importa y se le dedica tiempo para escucharla y contenerla.

“Es una propuesta que abarca espacios construidos entre muchos; cuando surgió esta idea invité a un colega – José Pedro Fuentes – con el que desde hace mucho – estamos trabajando juntos.

También tiene un recorrido desde la Psicología Social Comunitaria, coincidimos en esta posibilidad de pensarnos, ser y hacer”.

Otra de las integrantes es Carolina Fernández, que es la directora creativa.

Pequeño Universo es un proyecto que reúne diversas propuestas para ser compartidas.

Promovemos pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Juntos somos fuertes y florecemos” – reflexionó.

Gabby Recto tiene amplia experiencia en el trabajo de campo social, articulando el área de la Salud y en estos momentos forma parte del equipo del Centro de Rehabilitación Portal Amarillo, brindando atención y sostén a las personas que batallan contra diversas adicciones.

Es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y e el programa integral Apex Cerro – Programa que promueve la inserción de la Universidad de la República en el ámbito comunitario como espacio educacional formal en la zona del Cerro. Alkí Gabby trabaja en el área de Educació Permanente y Post Grado en Psicología.

¿Cómo ha sido su performance dentro de estos espacios?

-”Una de mis pasiones es viajar… he podido conectarme con diferentes culturas y en estos recorridos me he encontrado con mujeres en Latinoamérica cuyos principios ideológicos éticos y políticos son similares a los que promuevo, que armaron el movimiento Casas de puertas abiertas que pretende generar en el espacio donde cada uno habita compartir algo significativo a partir de sus posibilidades.

Existen casas de puertas abiertas que venden ropa típica; otras que tienen espacios verdes, naturaleza pura donde es grato sentarse a leer.

En Uruguay la casa de puertas abiertas es un centro cultural, las propuestas son variadas. En este contexto donde el aislamiento social está siendo muy duro se apuesta al encuentro desde el afecto a través de las plataformas.

Se lanzaron dos espacios específicos de talleres; Apapachar, abrazarnos desde el alma juntándonos virtualmente hombres y mujeres.

“Lo que ocurrió fue realmente maravilloso… se compartieron poemas, gráficos y en forma paralela se lanzó un taller de creación de macetas de concreto. Festejamos y celebramos estos espacios de taller a la carta. La producción que se realiza en el taller se comparte con los niños y niñas que llegan a Pequeño Universo.

El proyecto da lugar a espacios “para mirar, pensar, expresar, escuchar, debatir, experimentar.

Los Laboratorios se presentan como un dispositivo de creación singular y colectiva, impulsado por la creatividad y experimentación in situ.

Las actividades se articularán con diversos conceptos, que se hacen presentes en cada encuentro y que se reinventaran en forma constante.

La expresión de la interioridad de los participantes, se entretejen con el reconocimiento de la pluralidad del colectivo.

Es una propuesta formativa de ámbitos de conocimiento adquiridos a través de la experimentación y expresión artística.

“CASAS DE PUERTAS ABIERTAS”

Pequeño Universo está integrado al movimiento latinoamericano: “Casas de puertas a abiertas”, brindando espacios de encuentros.

Desde la diversidad de propuestas, el propósito es compartir momentos de celebraciones.

Pensado para integrar distintas dimensiones, – recreativa, terapéuticas, de formación- cultivamos posibilidades de intercambio para todas las edades. Concibiendo las cercanías de los encuentros, necesarias para re establecer vínculos amigables.

“Pequeño Universo es un desafío en tiempos actuales, las y los convidamos a conocer las propuestas, que invitan a detenernos, mirarnos, conectarnos, reírnos y disfrutarnos”.

Los talleres creativos - Espacio que propone estimular, la información sensorial por medio del uso de diferentes técnicas materiales y texturas.

Se ofrece propuesta grupal, atención individualizada, respetando la evolución de cada niño y niña, impulsando la investigación. Promoviendo descubrir que todo lo que nos rodea es susceptible de ser convertido en objeto artístico.

Mediante actividades basadas en la imaginación, la participación y el juego, se fomentará la creatividad, la iniciativa y la motivación por aprender. Favoreciendo el desarrollo integral (psicomotor, intelectual y socio-afectivo)

Laboratorios para educadores/as. La piel de las cosas.

Se trabajará desarrollando proyectos artísticos-educativos, para recuperar la creatividad y las artes en la educación. El reto será colocar en el centro de los proyectos aquellos procesos intelectuales que generan conocimiento a través del lenguaje visual.

El desafío es lograr establecer nuevas relaciones en aquellos materiales o pensamientos que pertenecen a todos y configuran la cultura.

El arte como plataforma de conocimiento, en una propuesta lúdica y relacional, que permitirá transitar dinámicas que podrán ser aplicadas en aula, favoreciendo el ejercicio de la imaginación.

Pequeño Universo Itinerante. Las propuestas desarrolladas en cualquiera de las instancias formativas, podrán ser solicitadas por colectivos en todo el territorio Nacional. Consultar con anticipación, por posibilidad de agenda.