«Nos tiraron con escarbadientes»

Ocurrió el martes de la semana pasada, cuando los Instructores de Jueces y representantes del Colegio, plantearon un encuentro con carácter obligatorio, a los efectos de desarrollar una secuencia evaluatoria a más de un nivel. La decepción inicial de algunos asociados de las gremiales, a partir del horario establecido para el encuentro en la zona del Parque Solari: las 17 horas.

Se entendió que el horario «era impropio, teniendo en cuenta que no pocos compañeros permanecían en sus trabajos particulares»

Pero al llegar a la instancia, un segundo aspecto que sorprendió a los árbitros: el desarrollo de una prueba física (test) de exigencia real, cuando era sabido que la mayoría no habían sido parte de un ciclo de adecuación como consecuencia de la pandemia vigente.

Por lo tanto, situaciones adversas que se fueron acumulando, para que el resultado en la mayoría de los casos resultase deficiente.

Fue el presidente del Colegio de Jueces, Néstor Martínez Vital quien calificó con severidad la ausencia de respuesta. EL PUEBLO recogió conceptos del propio Néstor, quien admitió que «la mayoría, claramente, está fuera de forma»

¿LO QUE MARTÍNEZ VITAL

OCULTA Y NO DICE?

Argumentos o razones desde el propio Néstor, que impactaron en las internas de las gremiales, porque se coincide en que no se dijo algo que debió decirse: las condiciones irregulares y riesgosas del terreno donde se llevó a cabo la prueba de referencia.

No pocos jueces apuntaron en esa misma dirección: el área elegida, fue a contramano de una mejor perspectiva de respuesta. «No se nos avisó en tiempo y forma del test físico, y encima en un terreno que no era el mejor, solo queda pensar que fue como mandarnos a la guerra», síntesis del pensamiento de más de un árbitro.

Concreto es que lo sucedido el martes de la semana pasada, generó repercusiones.

No fue tema menor. Todo lo contrario.

Esta vez, se entiende mayoritariamente desde las gremiales, «que ni Martínez Vital ni los Instructores fueron justos con nosotros. Todo fue demasiado irregular, entre la hora de la citación y el terreno en que nos manejamos. Encima que veníamos mal en el plano físico, nos tiraron con escarbadientes para responder. En esas condiciones responder, pocos menos que imposible».