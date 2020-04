Tan solo unos días atrás en EL PUEBLO, cuando el presidente de Rodó, impactó con la decisión asumida a nivel de Comisión Directiva: disponer el inicio de las prácticas del plantel superior a partir del 4 de mayo.

De acuerdo a la propia argumentación de Gabriel Rosconi, «vamos a consultar uno por uno a cada uno de nuestros jugadores, para saber si están dispuestos a comenzar los entrenamientos, con estrictas medidas sanitarias. Una de ellas, la primordial, chequear la temperatura corporal de cada futbolista antes del entrenamiento».

Para el presidente, «hay que ir saliendo de a poco. Si el gobierno liberó a quienes trabajan en la Construcción, como asimismo el inicio de clases en Escuelas Rurales, ¿por qué a nivel de planteles no lo podemos hacer?»

Las dichos de Gabriel Rosconi, corrieron como «reguero de pólvora» y fue una manera de «avivar a los clubes colegas, para que el inicio de los entrenamientos se transforme en cosa posible».

CUANDO LA SECRETARIA HABLÓ

En Sportivo Rodó igualmente la derivación de la nota echa pública por la Secretaría Nacional del Deporte: abierta decisión a cuenta de la toma de conciencia de quienes lideran las entidades deportivas.

Desde el propio Gabriel Rosconi el giro de tuerca, «porque frente a ese comunicado, no queda otra que modificar lo que habíamos dispuesto. No vamos a caer en la torpeza de arriesgar nada. Vamos a esperar hasta el 30 de abril y si desde la Secretaria de Deportes no se varía la posición, la nuestra será la de ahora. Caso contrario, arrancamos el 4».

De lo que no hay dudas además es que a nivel de planteles, alguna actividad se está desarrollando pero sin exposición pública y con jugadores que se intercalan en la acción. No todos entrenan todos días.

Esa fue la estrategia que iría a aplicarse en Rodó, la que fue descartada.

Por lo menos hasta que la situación general no se modifique.