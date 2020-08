El Informe de situación semanal de la Regional Litoral Norte elaborado por técnicos del Plan Agropecuario al 13 agosto establece que en Artigas en lo que va de la semana se han registrado escasas precipitaciones en el departamento.

El agua disponible en los suelos del norte del país va bajando luego de que mermaron las precipitaciones que mantenían los mismos en sus niveles máximos.

La calidad del recurso campo natural es relativamente buena en general aunque se detecta generalizadamente en el Departamento predios con baja disponibilidad (implementando suplementación con fardos) así como también predios donde tienen reserva de forraje en pie de mala calidad donde se suplementa con suplementos proteicos. La situación es muy dispar pero sin dudas siguen surgiendo productores con la preocupación de quedarse sin pasto.

Pasturas sembradas

Buen desarrollo de verdeos de raigrás y buena respuesta al aplicado de N, cosa que se debe considerar dada su elevada respuesta a dicho nutriente en esta época. Es importante recordar que esta respuesta se da si la aplicación es sucedida por algo de lluvia.

Ganados

No hay grandes novedades, ya se está pensando en los primeros controles contra garrapata y pensando en la parición, que para predios que cuentan con baja disponibilidad de pasto sin dudas que es una preocupación importante. La condición corporal de los rodeos de cría es dispar así como lo es la disponibilidad de pasto entre predios.

Aguadas

Arroyos, cañadas y tajamares con buena capacidad de aporte de agua para abrevadero.

SALTO

Durante el mes de Julio y parte de Agosto no han ocurrido precipitaciones de magnitud promediando en 35 mm las lluvias caídas. La primera quincena de agosto se mantuvo sin lluvias, días cálidos y noches con algunas heladas.

Pasturas naturales

Pasando la mitad de invierno, se observa que la disponibilidad actual de pasto en los predios es variable entre zonas, siendo aceptable en la mayor parte del departamento donde se observa una altura de pasto en leve descenso, incluso que se mantiene, entre 3 a 5 cm. Al Noreste del departamento (seccionales 10, 11 y 12) se observan algunas situaciones con baja y muy baja disponibilidad (< 3 cm), diferencia que se explica especialmente por las menores precipitaciones ocurridas desde otoño pasado, la superficialidad de los suelos, y desajustes en la dotación que determinan sobre carga del campo. Nos acercamos a la época dónde es esperable la menor disponibilidad de pasto, debido al poco crecimiento invernal el ganado va consumiendo las reservas de estaciones anteriores, esperando el comienzo de las brotaciones primaverales que aportan a la disponibilidad y especialmente a la calidad. La no ocurrencia de precipitaciones, y las heladas tardías pueden afectar sensiblemente este comienzo de brotación.

Aguadas

Tanto el consumo animal como la evaporación atmosférica son mínimas en esta época, por lo que se espera que la situación de agua para abrevadero animal se mantenga óptima durante el resto del invierno. Ha habido déficit de precipitaciones, pero las aguadas fuertes se mantienen con buena disponibilidad.

Ganado

El estado general de los ganados es bueno, aunque se observa predios con ganados en clara situación de pérdida de condición corporal, especialmente en la zona Noreste del departamento. En los predios que entraron al invierno con alturas de pasto de 5 cm y más, con dotación ajustada, la disponibilidad de pasto ha entrado en declive, pero los ganados han logrado mantener condición corporal (objetivo del invierno), mientras que en predios que entraron al invierno con baja disponibilidad de pasto (< 3 cm) se observa una clara pérdida de condición corporal y los campos se mantienen pelados, lo que seguramente comprometerá el desempeño en la parición y próximo entore.

Se observa a productores realizando con éxito la suplementación estratégica, especialmente en categorías de recría, utilizando principalmente afrechillo de arroz, raciones de recría, y núcleos proteicos donde la disponibilidad de pasto es mayor.

En Agosto ha comenzado lentamente la estación de partos, con las vacas de primera cría, las que se encuentran en buena condición.

La esquila preparto en ovinos ha transcurrido sin problemas climáticos, sin lluvias significativas y sin temporales, y se espera una buena parición.

Mercados: se mantienen los valores sin movimientos significativos, con baja oferta de animales de campo, oferta de animales de corral, y demanda sostenida.

PAYSANDÚ

En la semana de informe, no se registraron lluvias de significancia en el departamento, por lo que se acentúa la preocupación al respecto por parte de los productores.

Se verificó la ocurrencia de heladas sobre el fin de la misma.

Pasturas naturales

Las pasturas naturales siguen mostrando aceptables niveles de disponibilidad para la época del año en la mayoría de los predios ganaderos. No obstante, como siempre ocurre, también existen casos en se está llegando al final del invierno con escasa oferta de forraje.

Aguadas

No existen problemas de agua a la fecha.

Ganados

En general los rodeos de cría están llegando al último tercio de gestación en buen estado corporal.

La parición de las «vaquillonas» ha comenzado en los últimos días.

Ovinos

El estado general de los lanares es bueno.

La parición de la majada se desarrolla exitosamente hasta el momento, con muy buena sobrevivencia de corderos en el periparto.

Mercados

Se continúa con la colocación ágil de animales a faena.

El mercado de reposición se muestra demandado y en términos generales con precios al alza.

RIO NEGRO

En lo que respecta a la semana que considera este informe, se registraron algunas precipitaciones que oscilan entre 1 mm y 18 mm máximo dispersas en el departamento. La temperatura se mantuvo elevada por el fin de semana, y al final de la fecha que corresponde a este informe volvió a descender.

Aguadas

Las aguadas naturales se mantienen en sus niveles aceptables de volumen.

Pasturas naturales

Como se comentó en el informe anterior, la disponibilidad de forraje es muy buena para la época. Por otro lado, se ven con una calidad muy baja debido a heladas pasadas, normal para la época.

Vacunos

Ya han comenzado los primeros partos en algunos predios, principalmente de vaquillonas.

En la gran mayoría de los casos, los ganados se ven en muy buen estado.

En muchos predios se está realizando suplementación proteica de invierno debido a la falta de de calidad de las pasturas.

Ovinos

Las majadas se encuentran en buen estado.

En general ya están en plena temporada de partos en muchos predios.