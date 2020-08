Según informe del Plan Agropecuario

Frente a la situación de déficit hídrico y forrajero, los técnicos del Plan Agropecuario realizan un monitoreo semanal de la situación agropecuaria en los departamentos que desarrollan sus tareas. En este informe, se resume la información recabada del 30 de julio al 5 de agosto, con el objetivo de aportar información objetiva sobre la situación actual.

Departamento de Artigas

En la presente semana no se han registrado lluvias aunque las temperaturas fueron favorables para la actividad ganadera (superiores a la semana pasada con días soleados). La calidad del recurso campo natural es relativamente buena en general aunque se detecta generalizadamente en el departamento predios con baja disponibilidad (implementando suplementación con fardos), así como también predios donde tienen reserva de forraje en pie. Buen desarrollo de verdeos de raigrás y buena respuesta al aplicado de nitrógeno, lo que se debe considerar dada su elevada respuesta a dicho nutriente en esta época. Se ven vacas de rodeos de cría que empiezan a bajar su condición corporal en predios que empieza a verse aparente falta de forraje. Arroyos, cañadas y tajamares tienen buena capacidad de aporte de agua para abrevadero.

Departamento de Salto

Durante el mes de julio no han ocurrido precipitaciones de magnitud, promediando en 20 mm las lluvias caídas.

En la primera semana de agosto no hubo lluvias y las temperaturas fueron altas para la época. No han ocurrido heladas agrometeorológicas de intensidad. Pasando la mitad de invierno, se observa que la disponibilidad actual de pasto en los predios es variable entre zonas, siendo aceptable en la mayor parte del departamento donde se observa una altura de pasto en leve descenso, incluso que se mantiene, entre 3 a 5 cm. Al Noreste del departamento (seccionales 10, 11 y 12) se observan algunas situaciones con baja y muy baja disponibilidad (< 3 cm), diferencia que se explica especialmente por las menores precipitaciones ocurridas en otoño, la superficialidad de los suelos, y desajustes en la dotación que determinan sobre carga del campo. Tanto el consumo animal como la evaporación atmosférica son mínimas en esta época, por lo que se espera que la situación de agua para abrevadero animal se mantenga óptima durante el resto del invierno. El estado general de los animales es bueno, aunque se observa predios con ganados en clara situación de pérdida de condición corporal, especialmente en la zona noreste del departamento. En los predios que entraron al invierno con alturas de pasto de 5 cm y más, con dotación ajustada, la altura de pasto ha variado poco, y los animales han mantenido su condición corporal (objetivo del invierno), mientras que en predios que entraron al invierno con baja disponibilidad de pasto (< 3 cm), se observa una clara pérdida de condición corporal. Los campos se mantienen a ras, lo que seguramente comprometerá el desempeño en la parición y próximo entore. Se observa a productores realizando con éxito la suplementación estratégica especialmente en categorías de recría. En agosto comienza la estación de partos, con las vacas de primera cría, las que se encuentran en buena condición.

La esquila preparto en ovinos está transcurriendo sin problemas climáticos, y se espera una buena parición.