Martín Texeira, el DT. ASEF. Hoy. Y el futuro

«Esto de recomponer ASEF no deja de ser un motivo de alegría en lo personal. Pero además una recompensa para quienes creemos en esto de la unidad. De poder juntarnos en los temas importantes. El fútbol salteño y su mejoramiento es lo que nos importa.

Que tengamos un reconocimiento a partir del estudio que cada uno realizó. Cada uno afrontó el costo y valió la pena. Si hablo desde lo personal no tengo dudas: hay un antes y un después de haber desarrollado el curso, en este caso cinco años atrás.

Sirve lo teórico y sirve lo práctico. Saber lo que hay que disponer en un club, para que el producto sea el mejor.

Los Directores Técnicos somos un eslabón de la cadena. Pero otros eslabones deben sumar. Y hablo muy particularmente de los dirigentes, que no pueden dejar de aportar lo que es necesario, lo que es esencial. Para funcionar hay que sumar todo lo que cabe y cada área trasciende. Ahora, si el dirigente te da lo que pedís y no hay respuesta desde uno, entonces no hay derecho al pataleo. No hay excusa que valga».

LA CARA DEL FUTURO

Cuando la Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol entró a escena otra vez. Una manera de acoplar a los DT «naranjeros» a la misión contemplada: el acuerdo con la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, con un tránsito de senda en común. Pero a nivel local, el nuevo sentido de búsqueda. Los fines que van ganando espacios

MARTÍN TEXEIRA, es uno más en ese combate. Acentúa la valoración a quienes vienen de tiempo en el mando de ASEF, «porque la puerta se va abriendo para todos en materia de participación. No digo que estuvieran cerradas, pero ahora uno nota que existe más fluidez en el trato, en la consigna unitaria y es luchar por esa recompensa», en el decir de Martín.

«Yo tenía algunas diferencias con los compañeros de la conducción de ASEF, lo bueno es que pude trasmitir lo que pensaba y cada uno entendió, porque lo que importa es lo que se vaya logrando, alcanzando. Ese diálogo se fue haciendo de ida y vuelta. Eso es lo bueno».

EL MÉDICO QUE NO

PODRÍA OPERAR….

Los 11 años consecutivos de Martín Texeira en la Dirección Técnica. Los ascensos que no han faltado. También el repiqueteo de más de una decepción, porque después de todo, las reacciones son humanas. Y los caminos también. Esos en que se aprende.

La vocación por acumular el conocimiento que llegue.

«Que desde los clubes salteños se exija para dirigir el título habilitante, se torna en algo irreprochable. A través del curso surge un afán de superación. ¿O no es así? Un médico no podría operar, sino pasó por la Universidad…¿de acuerdo?

Pero además los que estamos en el fútbol, convenimos en que también tendrían que plantearse cursos para directivos. En Salto es más fácil convencer a un jugador que a un dirigente. No solamente me ha pasado a mi. A varios colegas también. O sea, pensemos en que es posible la mejoría en el fútbol, pero que tengamos a mano todos los eslabones de la cadena.

A veces se le exige al técnico, ¿pero sobre qué base? No siempre están dadas las condiciones a favor. Y por esas condiciones, hay que persistir. En ASEF vamos teniendo claro, hacia dónde debemos apuntar»