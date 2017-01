Desde la propia dirigencia: «tenés que ser vos»

Cuenta la historia reciente que los hombres de conducción de Salto Nuevo, se enfrascaron en una serie de temas, que guardan relación con el club, desde los dos planos esenciales: el deportivo y el social. Sucede que además se viene el período de pases y en el caso de los albiverdes también, «cuando el río suena, agua trae», apuntando la mira al fin de alguna que otra incorporación.

Tras esa reunión, a la salida misma, un dirigente apuntó directo a FEDERICO SUÁREZ.

Cargó la metralla y se lo dijo: «y ya sabés, el técnico tenés que ser vos».

Ese mismo dirigente no vaciló en el pensamiento, «porque si no agarrás, vamos a empezar de cero. Vos conoces el plantel y el plantel te conoce a vos. ¿Qué mejor que eso?».

La sonrisa cómplice del estratega de Salto Nuevo en la temporada 2016, que pasará a la historia, porque fue la más briosa de los albiverdes a nivel de Primera División.

UNA MANERA

DE NO DUDAR

El hecho en tiendas albiverdes es uno y no pasa desapercibido: Federico Suárez tiene especial ida y vuelta con el hincha. El hincha de Salto Nuevo no olvida de última, el gesto del DT en ocasión de la victoria ante Ceibal por la tercera rueda. Fue comunión perfecta de grito victorioso entre Federico y la hinchada, en uno de los taludes de la tribuna España.

El DT fue un hincha más: tiene la camiseta puesta. A esta altura del mes, cuando el período de pases ya se avista, la masa social de Salto Nuevo no duda en que Federico Suárez volverá a ser el mando técnico con la mira puesta en la temporada 2017.

SU MAJESTAD, LA CANCHA

La asamblea anual ordinaria ya pasó en Salto Nuevo. Javier Suárez será nuevamente el presidente y como novedad se suma a la Comisión Directiva en calidad de vicepresidente, Deolindo Miquelarena. El exárbitro de fútbol en los años 80 y 90, fue delegado del club ante la Liga Salteña (Consejo Superior). En este 2017, con una función más.

A su vez, se irán reprogramando las etapas para que el escenario que recoge el nombre de «Valentín «Pilo» Pozzi», sepa de una conclusión, por lo menos a los efectos de lo básico y algo más. Cabe preguntarse si Salto Nuevo está lejano aún de ser local en su campo de juego, en partido de Primera División. Es un sueño dorado de Salto Nuevo. La cancha propia.