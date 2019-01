En la sesión del Consejo Superior del lunes a la noche, la primera en el año naciente, tradujo un esclarecimiento, cuando se planteó lo relativo al derecho de imagen. La polémica fue eje en las pasadas semanas y amenazó el arranque del Campeonato del Interior. El excapitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, abrió cauces de diálogo con jugadores de OFI, para imponerlos de determinadas estrategias en el sonado hecho del derecho de imagen.

Lo real es que los futbolistas resolvieron firmar la nota respectiva, en que dejarán sin efectos eventuales reclamos por el concepto mencionado.

En verdad, en el Consejo Superior, a solicitud expresa de un delegado, el presidente Juan Ramón Guarino le bajó el voltaje a la situación que en su momento se creara, para establecer que «al momento de hablar nosotros con los jugadores del plantel, nunca se habló de dinero por concepto de imagen. La Liga tiene otro acuerdo con los jugadores».

CUANDO TENFIELD SE LAVÓ LAS MANOS Y OFI TALLANDO

Otro aspecto, entre palpitante y anecdótico, pero también censura puntual desde el delegado de Salto Nuevo, Deolindo Miquelarena. La duda del representante de Salto Nuevo: «¿quién solicitó que los jugadores no firmaran? ¿OFI o las confederaciones del Interior?».

El presidente de la Liga no vaciló en la respuesta: la Organización del Fútbol del Interior. Para Deolindo, «no ha sido bueno que OFI lo imponga: el que no firma no juega». El propio Juan Ramón subrayó que «el tema no es de Tenfield; es de OFI».

Aquí el punto es uno: la empresa de televisión rubricó el contrato con OFI, y plasmó sus lineamientos fundamentales que fueron aceptados en algunos casos y negociados en otros. Pero el derecho de imagen, el no acceso a la misma por parte de los futbolistas, fue acción de OFI y no de las confederaciones. OFI debía sostener a ultranza el negocio pactado.