Ocurrió días pasados y desde el delegado de Salto Uruguay en la Liga Salteña de Fútbol, Roque Escobar, una manera de proyectar el hecho. Sucede que las reglas del fútbol y sus modificaciones, son siempre materia válida a la hora de analizarlas, saberlas y aplicarlas.

Por eso, se convocó al Instructor de jueces de la organización del Fútbol del Interior, Federico Margall, para que acudiese a la sede de los decanos e impartir un vasto enfoque a las categorías Sub 15 y Sub 18 de Salto Uruguay. Es definitivamente, una manera de saber más.

El mismo Margall en reciente presencia en el Consejo Superior, planteó su voluntad «para ir al club que me convoque a esos fines». Desde Salto Uruguay se pasó de la teoría a la práctica y nada más gratificante que apuntar a quienes son parte de categorías de formación.

No pocas veces suele establecerse que «no son pocos los futbolistas que llegan a Primera División, ignorando algunas reglas del juego».

En tanto, Deolindo Miquelarena (exárbitro de fútbol y actual delegado de Salto Nuevo), es de los que persiste:»el jugador que sabe el reglamento, es capaz de sacar una ventaja. Es aprovechar ese conocimiento sobre lo que se puede y lo que no se puede».