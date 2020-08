Durante años, RUBEN RICARDO BOSCHETTI fue árbitro de la Liga Salteña de Fútbol, hasta que de última optó por incursionar en el nuevo rol de Instructor. Sin embargo, determinado fuego no deja de estar intacto, a tal punto que desde el próximo fin de semana será uno más en la Liga Sénior. Cuando se abrió el registro, Ruben fue uno más a la cuenta de la nómina, «por lo que si ahora me designan, estoy para arbitrar».

Semanas atrás pasó por una intervención quirúrgica, que ya es pasado. Por lo tanto, un obstáculo menos para que el retorno a las canchas surja de par en par.

En la noche de la víspera, la Liga de Fútbol Sénior procedía a fijar la quinta fecha de la primera rueda y en el caso de la Divisional «A», con un partido singularísimo: Ceibal «A» vs River Plate.