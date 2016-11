Transcurrido poco más de un mes de la zafra de venta de reproductores de primavera, se llevan invertidos 13.302.538 dólares.

Cifra relevante si se tiene en cuenta que es generada en este corto tiempo por la compra/venta de 4.806 toros, pero más aún pues es reflejo de la apuesta a la cría y al futuro de la producción de carnes en el país. Los 4.806 toros vendidos, según datos exclusivamente publicados en El País y en el Portal Rurales El País, se han comercializado a un promedio de 2.768 dólares, cifra 5,92% inferior a la de la zafra del año pasado.

Hasta el momento van 2.404 toros Angus (el 50,02%) a un promedio de US$ 2.779 (-5,61%). De la raza Hereford hasta el momento van 1.707 toros vendidos (35,52%) a US$ 2.843 de promedio (- 5,06%).

De la raza Braford son 317 toros comercializados (6,60%) a US$ 2.689 de promedio y de la raza Brangus 221 toros (4,60%), a un promedio de US$ 2.644.

Aún cuando faltan muchos remates, lo relevante es la gran inversión en genética.

Fuente: El País