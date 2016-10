En la “A”, “B” y “C”, el Consejo Único Juvenil abre la cancha en el fin de semana. Las definiciones al canto. Después de todo, se van consumiendo tiempos de liguilla.

**********

Divisional “A”.- Campeonato Salteño. Domingo 30/10/16. 9ª Fecha. SUB 18 Hora 10.

ARAÚJO

Ceibal – R. Plate. Sub 18. Árbitros: Marcelo Díaz, Luis Da Crus, Víctor Quirós

JULIO POZZI

S. Uruguay – S. Nuevo. Sub 18. Árbitros: Ricardo González, Mario Camargo, César Villarreal

UNIVERSITARIO

Universitario – Gladiador. Sub 18. Arbitros: Gustavo Barboza, Ramón Rivas, Arnaldo Diogo

***********

Divisional “B”.- Campeonato Salteño. Sábado 29/10/16.-

5ª Fecha. 2ª Rueda.- Sub 15 hora 14.- Sub 18 hora 15y45.-

T. GREEN

Tigre – S. América. Sub 15. Árbitros: Fernando López, H. La Cruz, Santos Galli

Sub 18. Árbitros: Héctor La Cruz, F. López.

Divisional “C”.- 3ª Fecha. Liguilla.-

Domingo 30/10/16. Sub 15 Hora 9.- Sub 18 Hora 10y45.

FORTI

Peñarol – Chaná. Sub 15. Árbitros: Héctor Moreira, F. López, Luis Da Cruz

Sub 18. Arbitros: Fernando López, H. Moreira

DEP. ARTIGAS

P. Solari – Florida. Sub 15. Árbitros: Mario Camargo, P. Almirón, José Rivero

Sub 18. Árbitros: Pablo Almirón, M. Camargo.