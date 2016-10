El diputado nacionalista Martín Lema estuvo nuevamente esta semana en Salto, manteniendo varias reuniones entre las que se destacó la realizada por el tema IMAE Cardiológico en nuestra ciudad para la región. De todas formas, la oportunidad fue aprovechada por EL PUEBLO para conversar con el joven legislador de la Lista 404 de “Aire Fresco”, que integra el Movimiento “Todos Hacia Adelante” que postula como precandidato presidencial para el 2019 al senador Luis Lacalle Pou, sobre otros temas que tienen que ver con la actualidad nacional.

- ¿Vino a Salto con el tema IMAE Cardiológico en carpeta?

– En realidad, desde hace tiempo que los compañeros de la 404 de Salto nos vienen insistiendo sobre la necesidad que tiene la regional norte del país de disponer de un IMAE de estas características para poder dar un trato más igualitario en cuanto a la salud de la población en general. Hoy lamentablemente quienes se encuentran en el norte del país no tienen las mismas oportunidades de asistencia en cuanto a un infarto o de cualquier otro tipo de patología cardíaca que quienes se encuentran al sur del país. Esta situación no es justa.

Estuvimos viendo las posibilidades y la viabilidad de que se apruebe este Centro Cardiológico, y la verdad es que no hemos encontrado ni un solo argumento para dudar un segundo de que acá tiene que haber un IMAE…

- ¿Argumentos técnicos?

– Técnicos, geográficos y argumentos del punto de vista político, no tendría ninguna contraindicación de disponer acá de un Centro Cardiológico. Muchas veces hablamos con mucho orgullo de lo que es el Fondo Nacional de Recursos, imagínese con el orgullo que hablaríamos si podemos decir que ahora hay una apertura de este tipo de técnicas en donde una persona que lamentablemente le haya tocado tener un infarto, en el norte del país tenga oportunidades de asistencia como se tiene en el sur del país. Por eso, con los compañeros de la zona del norte, lo hemos visto como una necesidad y por eso queremos insistir, sabemos que hace años que se está tratando este tema, y nosotros lo que queremos seguir haciendo es plantear acciones para que el ministro de Salud Pública reflexione y actúe en consecuencia habilitando este IMAE y poder así brindar una atención más justa y más igualitaria.

- Le cambio de tema. Están apareciendo integrantes del gobierno con títulos profesionales falsos. El más notorio que está en cuestionamiento hoy es el del vicepresidente de la República, pero también pasó algo similar con un director del Instituto Nacional de Rehabilitación y ahora con el secretario del presidente del Frente Amplio. En definitiva, hablamos de personas con responsabilidad de gobierno. ¿Qué mensaje cree que se está dando desde la clase política a nuestros jóvenes?

– Le voy a decir cómo lo estoy viendo yo, y se lo voy a decir de forma totalmente directa, casos como el de Sendic a mí me producen vergüenza ajena, y a su vez me produce malestar. No me gusta para nada la reacción y todo lo que se fue manifestando por el vicepresidente de la República. Soy un uruguayo que me jacto y enorgullezco de decir que soy uruguayo, y que el vicepresidente de la República haya engañado, en la medida que sea, a la población, es algo que no me gusta. Por lo tanto, estoy en las antípodas de lo que se ha acreditado del vicepresidente de la República.

En definitiva, es un engaño a la población porque fíjese que hoy por hoy estamos discutiendo el tema ANCAP. Cuando se fue capaz de ostentar un título que no se tenía, ¿con qué credibilidad puede explicar a la ciudadanía los millones y millones de dólares que se perdieron en ANCAP?

- Donde ahora se anuncia un superávit de 78 millones de dólares. ¿Cómo piensa que se logró revertir esas cifras rojas en tan poco tiempo?

– Me parecieron algo apresurados esos anuncios, pero no nos podemos olvidar que a principios de este año le votamos una capitalización de más de 600 millones de dólares. Por lo tanto, que den eso como una buena noticia es realmente perder el absoluto sentido de la realidad a la que nos estamos enfrentando. No solo yo, todos los uruguayos estamos esperando aún las disculpas públicas del Frente Amplio por lo que pasó en ANCAP. Cuando un ciudadano se atrasa en sus cuentas, ¿qué le hace el Estado? ¿Le entiende? ¿Le pregunta qué le pasó? ¿O directamente actúa en consecuencia y lo ejecuta?

Y acá, desde el Frente Amplio que tanto habló de un discurso de que el que metiera la mano en la lata o de las irregularidades y demás, pasa que se pierden millones y millones de dólares de todos nosotros y resulta que no hay responsables, no hay disculpas y hasta muchas veces se sale desde el gobierno a vanagloriarse de un superávit que ni siquiera se puede apreciar en su real dimensión. Entonces, evidentemente que el Frente Amplio no está involucrado en el sentir de la gente, hoy no es representativo de la gente. Quiere discutir una reforma constitucional cuando la gente está necesitando otro tipo de debate. Así que dentro del contexto, es una muestra más de que el Frente Amplio no es realista en los diferentes análisis y anuncios que realiza, y debe una disculpa a los ciudadanos.

- Las encuestas establecen que si hoy hubiesen elecciones, el presidente sería Luis Lacalle Pou. ¿Cree que estas mediciones podrán sostenerse hasta el 2019?

– No solo va a mantener estas cifras que dan hoy las encuestas, las va a superar. No tenga dudas que Luis Lacalle Pou es el próximo presidente de la República. Luis Lacalle Pou ha marcado la agenda en los últimos temas. Luis Lacalle Pou teniendo 41 años en la campaña electoral habló de las luces amarillas junto a Azucena Arbeleche y salió el dream team de Astori a decir que lo que decía Luis Lacalle Pou no era real. Lo que terminó sucediendo, lamentablemente para el país, fue lo que Lacalle Pou anticipó en campaña que iba a pasar. Con eso ha demostrado que tiene la madurez y la capacidad de adelantarse a adversidades, y a su vez la sinceridad y la sensatez de transmitirlos a pesar de tener consecuencias electorales, porque mire que nosotros perdimos las elecciones, entre otras cosas, por decir la verdad.

La expectativa que generó el Frente Amplio es una total falta de respeto al pueblo uruguayo. Se le mintió a la gente descaradamente. Después de todo lo que pasó con el tema ANCAP, que no hay que olvidarse del permanente cruce que había entre la gente de Astori, la gente de Sendic y la de Mujica, nadie en la campaña electoral se detuvo un segundo a decirle la verdad a la gente de lo que estaba pasando. Entonces, son todos cómplices. La gente ya se empezó a dar cuenta y está permanentemente exigiendo un cambio.

- La pregunta que el uruguayo se estará haciendo hoy es si ese cambio vendrá desde el Partido Nacional, porque la gente luego escucha a Jorge Larrañaga y dice que no están preparados para ser gobierno.

– Lo que diga Larrañaga es un tema que corre por cuenta propia de él. Es más, estoy convencido que si hubiésemos estado en este período ya estábamos preparados para ser gobierno. Lo primero que tiene que tener quien intenta ser gobernante para estar preparado es tener ganas, y nosotros, en términos futbolísticos, estamos para trancar con la cabeza, y el Frente Amplio, para mí, está con pecho frío en un montón de temas que le tiene que poner más corazón.

Entonces, ganas tenemos. Por las edades que muchos de nosotros tenemos, la gestión que podemos llegar a hacer nos va a perseguir toda la vida, lo que hace que tenemos que ir por la gloria. Y a su vez, queremos tener la fortaleza, las propuestas y el equipo. El equipo que tiene el Partido Nacional, es de lujo realmente. Lo digo sin vanidad pero con orgullo, porque tenemos en todas las áreas técnicos y políticos de primer nivel que han sido exitosos, lo vemos en muchas gestiones municipales, y algunos incluso del sector de Jorge Larrañaga. Por eso pienso que un poco se equivoca en sus afirmaciones Larrañaga. Estos intendentes nacionalistas vaya que han rendido cuentas de haber estado preparados y de tener ganas de gobernar. Realmente estoy convencido, y no solo eso, tengo ganas de hacerme cargo, junto con Lacalle Pou y el equipo de “Todos”.

- En este mapa político, aparece Edgardo Novick como un fenómeno político, que recientemente dio dos golpes muy importantes contra el Partido Nacional, al anunciar la incorporación a su movimiento del diputado de Canelones Daniel Peña y del economista Javier de Haedo. Además, se dice que antes de fin de año Novick lanzará su propio partido que según los analistas, se estaría alimentando electoralmente de votantes de los partidos tradicionales. ¿Cómo puede afectar esto a los intereses del Partido Nacional en las elecciones de 2019?

– Pasa que la opción clara de gobierno es el Partido Nacional. Después, en el ínterin, no solo que puede darse que haya un interés legítimo, sino que está bueno que haya diferentes opciones que tengan la intención de querer tener adhesiones políticas. Ahora, realmente no conozco el esquema de Novick. Yo escucho a Lacalle Pou y dice que el ministro de Educación es fulano de tal y estas son las medidas, mis planes sociales son estos y estas son las medidas, el plan de salud es este… mientras que de Novick escuché hablar que él intenta hacer alusión a una gestión que desconozco cuál es su contenido.

Por eso, respeto que haya una nueva alternativa, pero creo que acá el protagonista es el Partido Nacional, con la misma humildad pero con el mismo sentimiento de orgullo que se está dando. Casos como el de Daniel Peña, que nadie puede juzgar a nivel individual porque las personas pueden tomar su propio camino, creo que la condición de militante del Partido Nacional, porque me siento un militante y porque me encanta serlo, es algo espectacular y que nos causa orgullo. Y bueno, Daniel Peña eligió otro camino y sacarse esta camiseta, y ahí creo que en esa situación quien sale perjudicado es él, pero son opciones que se dan en el sistema democrático, y está bueno que eso pueda pasar.