Este protocolo cuenta de cuatro fases que Voituret se encargó de explicar: «La primera es la fase cero y termina cuando le hayamos hecho test a todos los actores del deporte hecho. Esa testificación se va hacer cada 15 días. La fase uno es la de entrenamiento individual. Juntos, pero separados. Uno de los temas es el distanciamiento: dos metros entre cada jugador», dijo. «El cuerpo técnico decide como se entrenará y el este período dura 15 días», agregó. La razón de los 15 días se debe a que «es el período de enfermedad en la que se establece. Sabemos que empezamos con jugadores que dieron negativo y la segunda fase tiene mucha más intensidad».

SIN USO DE LOS VESTUARIOS

Durante esta fase se aconseja que los jugadores vayan en sus autos particulares y que no sean más de tres personas. Y todos deben usar tapa boca y guantes. Además, deberán ir cambiados ya que no se podrán usar los vestuarios. «La fase dos seguimos con un entrenamiento colectivo, pero individual y sin contacto. El entrenamiento va a ser más fuerte, se va liberar los vestuarios y se le van a entregar ropa a los jugadores. Se podrá utilizar los gimnasios, cuidando la distancia y la desinfección de los elementos», comentó. «La fase tres, se supone que van a ver testificación finalizada entre cada una, vamos a incorporar los partidos amistosos y los traslados se mantienen igual. En el caso de los traslados colectivos se van a tener que tomar todas las medidas de desinfección», contó. «La fase cuatro es la de competencia y todavía no está arreglado. Pero como está pasando en el fútbol alemán. Salvo los 22 jugadores y el árbitro, los demás deberán estar con tapa boca. Pedimos que las concentraciones sean domiciliarias y en el caso de tener que viajar al interior ver el hotel a donde se va, entre otros», aseguró.