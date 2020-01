Tras otro asesinato a un Policía

Varias personas se congregaron en Plaza Artigas en la mañana de ayer para manifestarse reclamando mayor severidad en las leyes tras el asesinato del Policía de 29 años en Montevideo.

Participaron del mismo retirados y pensionistas policiales, autoridades del gremio y público en general.

El grupo de Jubilados y Pensionistas Policiales conformado hace poco tiempo en Salto, realizó en la mañana de ayer, en Plaza Artigas, un emotivo acto del que participaron alrededor de cincuenta personas y culminó con la entonación del Himno Nacional.

También estuvieron presentes entre el público algunos policías en actividad, así como la presidente del Sindicato Policial en Salto, Patricia Spinelli, y algunos familiares de víctimas de la delincuencia. La convocatoria surgió a raíz del asesinato del policía César Texeira, de 29 años de edad, ocurrido el miércoles frente a la planta de Conaprole, en Montevideo. El acto de ayer en nuestra ciudad pretendió «alzar la voz de la Policía en reclamo de leyes más drásticas que la protejan», dijeron los organizadores. Hicieron uso de la palabra los policías retirados Ana Castillo, Miguel Chilosi y Jorge Álvarez.

MIGUEL CHILOSI: «SE HA SIDO BENÉVOLO CON LA DELINCUENCIA»

«Los momentos que está atravesando nuestra Policía Nacional, con un nuevo efectivo que ha perdido la vida en manos de la delincuencia que lamentablemente ha tomado la calle por su cuenta a falta de leyes más duras, más drásticas», así sintetizó Miguel Chilosi el motivo principal de la convocatoria de ayer. Y prosiguió expresando que las leyes «se han vuelto permisivas, por parte de gente que debe disponer que las leyes sean favorables a nuestras fuerzas, ya que el Policía es el escudo entre la sociedad y la delincuencia.

Los efectivos policiales sin dudas deben contar con el mayor respaldo de nuestras leyes, pero lamentablemente se ha sido benévolo con la delincuencia y en tres días hemos tenido un efectivo asesinado y dos policías heridos con el fin de extraerles sus armas de reglamento».

Finalmente, sostuvo que la idea es solidarizarse con «la congoja de esos efectivos que están poniendo su uniforme en defensa de nuestra sociedad; hoy hubiésemos querido tener mucho más gente apoyando este movimiento, pero hay que agradecer a los que están y de corazón decimos que seguimos apoyando y que necesitamos leyes más firmes para nuestros policías».

CRIO. (R) JORGE ÁLVAREZ: «PASO A PASO SE HA IDO PERDIENDO AUTORIDAD»

Por su parte Jorge Álvarez, comisario retirado, se dirigió a los presentes con estas palabras: «Sabemos de todas las vicisitudes e inconvenientes que tiene la Policía para trabajar, porque lamentablemente paso a paso se ha ido perdiendo autoridad; la autoridad en la calle prácticamente para el Policía hoy no existe.

Se piensa, y de hecho hay un proyecto de ley de urgencia que está en camino y esperamos que a partir del 1º de marzo esto cambie, porque la defensa de la Policía es fundamental para todos los que queremos vivir en paz en nuestro país, y apelamos a nuestros legisladores para que promuevan leyes que correspondan, que realmente hagan sentir que el delincuente debe estar en la cárcel y no penas ridículas como hemos visto, como por ejemplo que le imponen a un hombre que robó un auto que lave el auto.

Eso no puede ocurrir. Somos un país serio y tenemos que apuntar a leyes serias».

En tanto la Coordinadora del nuevo grupo de Jubilados y Pensionistas Policiales, Ana Castillo, expresó «agradecimiento a todos los jubilados presentes y a los que están en actividad que nos han podido acompañar hoy» y dijo que «siempre estaremos presentes para lo que la Policía nos necesite».