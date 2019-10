Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad

Este jueves próximo pasado estuvo visitando esta localidad el abogado Pablo Perna quien es candidato a la diputación por el partido colorado lista 13 apoyando la candidatura a la presidencia de Ernesto Talvi. DIARIO EL PUEBLO mantuvo una charla con Perna : _ Por que eligió es eslogan que contundente-mente dio lugar para que muchos medios de comunicación lo tomaran como tema de debate ? R_ Mano dura y plomo fue el eslogan de nuestra campaña electoral que surgió accidentalmente , por una nota que me hicieron en febrero del año pasado , aun no era candidato a diputado , esa nota me la hicieron como abogado relacionado al derecho penal . En febrero del año pasado había un alto indice de delincuencia muy alto en Salto sin precedente en la historia, por lo tanto cuando me preguntan como abogado penalista como solucionaría el tema de la delincuencia y le conteste , fui correcto , con educación y trabajo. El periodista me dijo , pero doctor , que hace con los muertos de hoy? Si usted apunta al trabajo y la educación va a llevar 15 o 20 años , que hace con los que asesinan hoy uno por día ? Fue ahí que conteste , voy a ser franco,si usted quiere solucionar rápido debe ser con “mano dura y plomo” . Ahí explique que significaba esa frase: Básicamente modificar el articulo 26 del código penal que es la legitima defensa: si una persona entra a tu casa a robar y tu accidentalmente o para defenderte l a matas tenes que acreditar que hubo dosificación de fuerza sino podes terminar presa , nosotros consideramos que hay que cambiar ese aspecto en legitima defensa, segundo , modificar la ley de procedimiento policial ,hay que darle a la policía mas facultades para combatir el delito , hoy tenemos a una policía que no es eficaz como antes , que esta desprotegida y encima la quieren desarmar . en tercer lugar lo que nosotros nos referimos con mano dura es aumentar las penas , no puede suceder que una persona viole a una niña de 9 años y que se le de como pena un mes en la cárcel , por lo tanto cuando nosotros hablamos de mano dura y plomo encierra esas propuestas . P- Por que Talvi considero esa frase como frase “nazista “? R_No , Talvi no dijo eso , el año pasado cuando se le pregunto por la frase de mano dura y plomo , critico y me cuestiono en aquel momento donde me dijo que hacia referencia a la represión , pero luego nosotros hicimos un video , lo explicamos públicamente, lo hablamos personalmente y quedo en eso . No comparte el eslogan pero en el fondo esta de acuerdo con modificar la ley aumentar las penas y darle mas protección a la policía . Todos hablan de esto , están todos de acuerdo , lo que molesta y asusta es el eslogan, pero nosotros estamos en política para decir lo que pensamos no para ser falsos. P- Considera que el eslogan lo hizo famoso? R- El eslogan me permitió pasar el rió Dayman , fue un eslogan que impacto y que hoy en día conocen mas a ese eslogan que a Pablo Perna . P- Sabemos que ha venido , ha visitado mucho Villa Constitución obviamente conoce las necesidades y falencias de esta localidad , como candidato a diputado tiene algo programado ya ? R_ La realidad que hoy tiene Constitución no escapa a la misma problemática que tienen la gran mayoría del interior de Salto , como, Belen ,pueblo Fernandez , Lavalleja etc, hemos ido a todo el interior , mas allá que nos han dicho , no pierdan el tiempo porque es un 10% de la población, no le hicimos caso , salimos porque en definitiva si queremos ser serios , profesionales tenemos que conocer todas las realidades de nuestro departamento, por eso quiero ser el representante de nuestro departamento de Salto y por eso nos postulamos a la diputación . P-Que es lo que se va a proponer concretamente ? R-La primera medida que vamos a proponer y que depende de una desicion netamente política , es una vieja reivindicación histórica que es en relación al tema de Salto Grande .Históricamente se hablo de la regalías de Salto Grande que nunca la tuvimos , hoy Salto Grande da el 44%de la energía que tiene el Uruguay , hoy de cada 100 uruguayos que prende la luz en el Uruguay , 44 se lo deben a Salto Grande , cada 100 empresas que utilizan en sus fabricas y empresas la luz , 44 , se la deben a Salto Grande , en cambio no tenemos ningún beneficio económico , Salto Grande suministra energía a Argentina un 3% o sea que cada 100 argentinos que prenden la luz , 3 se la deben a Salto Grande , Argentina y Entre Rios tiene regalías y nosotros no.Nosotros no queremos regalías porque corremos el riesgo que esa plata se la den al intendente y que este la utilice ese dinero para hacer populismo o para beneficiar a determinado sector con tal de ganar votos , nosotros no queremos eso por lo tanto pedimos que para los salteños paguemos el 70 % de luz y para los que viven en Constitución , Belen , Mataojo , Lavalleja..que paguen un 30% de luz . Somos criticados por la oposición y otros diputados donde dicen por que no regalías para otros lugares y es muy sencillo ,Salto Grande esta en Salto y ha hecho mucho daño en nuestras costas y yo voy a pelear por los salteños , por los intereses del departamento de Salto y hoy nosotros no tenemos playa porque Salto Grande esta en Salto. Con esta propuesta nosotros beneficiamos a Salto y su interior . Lo que nosotros pretendemos con esta propuesta es beneficiar por ejemplo a Constitución que pague un 30%de luz , aquí tenemos que atraer son a los empresarios , si nosotros le decimos a los empresarios , señores aquí en Salto si viene a invertir va a pagar un 70%de luz pero si usted va a unos 50 kilómetros que es Constitución va a pagar un 30% de luz entonces los estamos atrayendo a empresarios y no a políticos , los políticos es para que voten nuestras propuestas , hoy estamos siendo atacados por el entorno de Salto porque quizás le están haciendo los deberes a sus jefes políticos de Montevideo o no quieren a Salto y es una lastima cuando todos deberíamos estar unidos por el bienestar de los salteños . Nosotros no queremos un diputado que represente a Salto y que sea cordero de la gente de Montevideo , con Pablo Perna van a encontrar un diputado que va a trabajar por el Uruguay porque quiero al Uruguay pero van a encontrar un diputado que trabajara y peleara esencialmente por Salto porque a nosotros nos van a votar los salteños pero si no nos votan , estas ideas y propuestas van a ser de un simple ciudadano mas , de un salteño mas ,va a quedar como la opinión de un abogado pero si nos apoyan con la lista 13 va a ser una opinión calificada porque para que este diputado levante la mano primero van a tener que llevar para Salto cuestiones que beneficien a todo Salto y su interior.