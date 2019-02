Pablo Cuevas en voz alta

«Tengo ajustes por hacer pero me siento en un buen nivel tanto en las semanas anteriores como ahora», mencionó el tenista uruguayo. Pablo Cuevas, que avanzó a cuartos de final del Abierto de Río de Janeiro, dijo no considerarse favorito al título tras la eliminación de todas las cabezas de llave y pese a sentirse recuperado de la lesión del año pasado. El uruguayo, el mejor clasificado en el ránking de la ATP entre los ocho que llegaron a cuartos de final, afirmó que no ha analizado a los rivales que quedan en competición pero que su posición tampoco es de las mejores.

«En los dos partidos jugué bien. Tengo ajustes por hacer pero me siento en un buen nivel tanto en las semanas anteriores como ahora», aseguró tras admitir que comenzó bien la temporada de 2019 luego del bajón que sufrió en 2018 por la lesión a mediados del año. Agregó que le costó recuperarse de la fractura en el pie que sufrió el año pasado tanto física como anímicamente, pero que cree que ya la superó.

VOLVIENDO A SER

«Mi objetivo este año es ir mejorando semana a semana.

Estoy sintiéndome bien y ya encontré lo que venía buscando para este año», afirmó Cuevas, quien negó que se haya puesto una meta sobre el lugar en la clasificación en el que quiere terminar 2019. «Tras lo que me pasó el año pasado, el objetivo para este año es recuperar las ganas y volver a disfrutar los partidos porque soy consciente de que, si lo consigo, los resultados van a surgir y voy a recuperar puntos en la clasificación», afirmó.