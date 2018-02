El fin de semana comenzó con una andanada de hurtos en varios puntos de la ciudad

Próximo a la 0:00 horas de ayer, en momentos en que el denunciante, masculino mayor de edad, se encontraba en su domicilio en la zona céntrica (inmediaciones de Rincón y Latorre), observó un masculino en el hall de la finca, y al consultarle qué hacía allí, expresó que era seguido, y se retiró del lugar.

A posteriori, constató que le había hurtado: una notebook marca Lenovo 17” de color negra y una llave digital de un programa; avaluando el perjuicio en la suma U$S 5.000.Investiga Seccional 1era.

DEJÓ LA PUERTA DE LA FINCA ABIERTA Y LE ROBARON DOS CELULARES

Una femenina mayor de edad denunció que, en horas de la mañana de ayer, dejó la puerta de su finca en barrio Almagro abierta, encontrándose en el fondo, cuando sintió a su perro ladrar, observando a un masculino (de quien aportó como dato la descripción física y la vestimenta que portaba), quien se retiró corriendo, constatando que le había hurtado dos celulares marca Nokia, línea Ancel, uno de color azul y el otro negro; avaluando el perjuicio en $ 6.000.

Se realizaron recorridas por la zona, y en calle Lavalleja al 500, se divisó a una persona de similares características, siendo identificado un masculino mayor de edad, a quien se le incautó uno de los celulares hurtados, expresando el mismo, que al otro aparato lo había entregado en una boca de droga; por lo que se procedió a su detención, trasladándolo a un centro asistencial y posteriormente hasta la Seccional Policial.

Enterado el Fiscal de Turno, dispuso: “Acta a la víctima y a policías aprehensores. Relevamiento de Policía Científica y volver a enterar”. Enterado nuevamente, ordenó: “Que el indagado constituya domicilio, sea emplazado y a posteriori libertad. Documentar celular y el mismo sea entregado bajo recibo a la denunciante”. Intervino Seccional 1era.

REGRESÓ DE VIAJE Y CONSTATÓ QUE LE HURTARON VARIOS OBJETOS DE SU FINCA

Un masculino mayor de edad denunció que, desde el pasado 25 de enero, se encontraba en la ciudad de Montevideo, quedando en su finca ubicada en el asentamiento La Esperanza, su pareja y la hija menor de ambos; en el día de ayer, al regresar, constató que la puerta estaba forzada y que del interior del domicilio le habían hurtado: un plasma de 32”, un equipo de música, una play station 2, una jarra térmica y un espejo. Enviándole un mensaje a su pareja para saber qué pasó, ésta le contestó que si lo encontraba en la finca, lo haría sacar y lo mandaría preso; presumiendo que podría haberse llevado sus efectos. Avaluó el perjuicio en $ 18.700. Investiga Seccional 3era.

LA CASA SE ENCONTRABA SIN MORADORES

Una finca ubicada en barrio Saladero quedó sin moradores desde la hora 20:00 del día viernes; en la mañana de ayer, a la hora 7:00, al concurrir el hijo del propietario y denunciante del hecho, constató que habían dañado la puerta de madera del frente, ingresando, dejando el lugar en completo desorden y hurtando los siguientes efectos: un televisor marca JVC de 42”, una computadora marca Sony y una bicicleta marca Trek de color blanca. Se avaluó el perjuicio en U$S 3.500. Investiga Seccional 3era.

DETENIDO POR ROBAR ALIMENTOS PARA PERROS

En el día de ayer, próximo a la hora 2:00, encontrándose personal policial realizando recorridas por calle Rincón frente a la entrada del Mercado 18 de Julio, se les apersonó un masculino mayor de edad, informando que se había perpetrado un hurto en la estación de servicio de calle Artigas y Rincón.

Concurriendo al comercio mencionado, se entrevistó a uno de los empleados, quien dio cuenta que, momentos antes, un masculino -de quién aportó descripción física y vestimenta-, había hurtado una bolsa de comida para perros, dándose a la fuga.

Se realizaron comunicaciones radiales por medio del Centro de Comando Unificado, ubicando otro móvil en calle Rivera y Misiones, a un masculino cuya descripción y vestimenta coincidía con la del autor del hurto, por lo que fue identificado y al consultarle por la bolsa de comida para perros, manifestó que la había encontrado en la calle, pero como no tenía perros, la había tirado en la volqueta de basura ubicada en calle Rincón entre Uruguay y Artigas, por lo que se lo detuvo y trasladó a un centro asistencial y posteriormente a la Seccional Policial.

Se concurrió al lugar aportado por el detenido, incautándose una bolsa de 3 kilos de alimento para perros, marca Tiernitos.

A posteriori, se concurrió nuevamente al comercio (estación de servicio), donde se recepcionó la denuncia por hurto de alimento, avaluando el perjuicio en $ 360. Además, se cotejaron cámaras de seguridad, donde quedó registrado el ilícito.

Al lugar concurrió personal de la Policía Científica, quien realizó relevamiento pericial.

Enterado el Fiscal de Turno, dispuso: “El detenido fije domicilio, sea emplazado sin fecha y cese de detención. Novedad sea cargada al sistema, carpeta técnica con elementos de relevancia”. Lo que se dio cumplimiento, haciendo entrega del objeto incautado al denunciante. Intervino Seccional 1era y PADO.