El precandidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, está de gira por Salto y ayer mantuvo una apretada agenda en la que se reunió con los trabajadores del citrus, además de recorrer diversos barrios de la ciudad. Talvi cerró su primera jornada de visita con un acto anoche en Pueblo Belén, allí, tras recorrer sus calles se encontró con el Alcalde de la localidad, Rodolfo Hernández, con quien mantuvo un muy buen diálogo. Hoy seguirá de gira por nuestra ciudad y terminará con una reunión con operadores turísticos en Daymán.

Fue ayer en nuestra ciudad, el precandidato colorado termina hoy una gira de dos días por Salto.

Talvi le pidió a Donald Trump que “no entre a Venezuela ni con una chumbera” aunque se manifestó contra Maduro.

Le pedimos por favor a (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, encarecidamente, que no entre a Venezuela ni siquiera con una chumbera”, expresó ayer en rueda de prensa el precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, quien está de gira en Salto con una nutrida agenda que culminará recién en la presente jornada.

El presidenciable hizo esas declaraciones al referirse a la situación de crisis por la que atraviesa el país caribeño. Sostuvo que si bien está en contra de lo que calificó como la “dictadura” de Nicolás Maduro, dijo que no apoya ningún tipo de intervención armada a ese país, y bregó porque haya una salida al conflicto en paz y con elecciones libres.

Sostuvo que “no se puede ser neutral” en este tema, máxime cuando “de un lado hay una dictadura que está tiranizando a su pueblo y del otro hay fuerzas democráticas que quieren poner orden a su país”.

Y reconoció que está en contra de cualquier tipo de intervención militar y le pidió a Trump además que “no le de el gusto a Carolina Cosse, ni a Andrade, ni al Partido Comunista, ni al MPP, ni a todos los que defienden la dictadura de Maduro de decir que eso nunca se trató de una tragedia humanitaria, sino que era todo una gran operación del imperio para intervenir en Venezuela”.

Preocupados por el empleo, junto al equipo de Ciudadanos Salto, liderado por Miguel Feris, Talvi mantuvo una serie de encuentros ayer, comenzando a la mañana con los trabajadores citrícolas nucleados en el sindicato del ramo, en el complejo de viviendas del barrio Nuevo Uruguay.

Allí conversaron sobre todos los temas con el fin de interiorizarse de la grave situación que están viviendo centenares de trabajadores de la empresa Citrícola Salteña y se llevó varios temas en carpeta.

Según pudo saber EL PUEBLO, el economista Ernesto Talvi, se reunirá esta mañana con los empresarios del sector con el fin de tener la versión de estos y poder aportar posibles soluciones a esta problemática. También se reunirá con los jubilados, ya que establece que es posible ir hacia una derogación gradual del IASS (impuesto que pagan los jubilados que ganan más de 28 mil pesos nominales), ya que dijo que “es injusto porque grava el ahorro que hace la gente a través del aporte y eso no es un ingreso”.

No obstante, Ernesto Talvi tuvo ayer un acto en Pueblo Belén donde se reunió con los vecinos de la zona y en la presente jornada estará junto a los pensionistas y retirados policiales, finalizando su agenda con una reunión que mantendrá junto a los operadores turísticos de las Termas del Daymán, nucleados en AHGA. La reunión será en la Posada del Siglo XIX.